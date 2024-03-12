أخبار السيارات.. أرخص سيارة تقدمها شيري ..أسعار كيا سبورتاج 2024 الرسمية في مصر..ونيسان صني 2024 "أوتوماتيك" بأفضل سعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة كيا سبورتاج، من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام بين موديلات 2024، التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث يتم تقديمها عبر باقة من الفئات، مع سعر رسمي يصل إلى مليون و699,900 جنيه.

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من طرازات السيارة "شيري"، التي تتنوع بين الرياضية متعددة الاستخدام، والعائلية ذات الـ 7 مقاعد، بالاضافة إلى فئة السيدان، ومنها النسخة اريزو 5، التي تعد ارخص إصدارات العلامة التجارية الصينية في مصر بين موديلات 2024.

تقدم السيارة نيسان صني موديل 2024 داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من 695,400 جنيه حتى 761,000 جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات المقدمة في مصر، وذلك عن فئة السيدان والتي تحمل العلامة التجارية اليابانية.

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة متنوعة من الاصدارات، والتي تختلف بحسب التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى الفئة العائلية، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، والعلامات التجارية ومنها الطرازات اليابانية.

يضم سوق السيارات المستعملة باقة من طرازات شركة هيونداي الكورية الجنوبية، والتي استطاعت طوال مسيرتها الحافلة أن تعزز من تواجدها محليًا وعالميًا، بطرح عدد كبير من السيارات المتنوعة، وسواء من فئة السيدان أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو من فئة الهاتشباك.

تعتبر السيارة اكليبس كروس الرياضية، هي اغلى اصدارات علامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، حيث تقدم بأسعار رسمية تتراوح بين 1,675,000 و1,870,000 جنيه، ويتم طرحها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، مع اطلالة تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.

كشفت شركة رينو عملاق تصنيع السيارات الفرنسية عن أحدث إصداراتها عالميًا، وهي النسخة رافال RAFALE، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV المتعددة الاستخدام وبإطلالة الكوبيه ذات التصميم العصري.