السعر الرسمي لـ شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر.. اعرف بكام

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الصينية شيري، عددا كبيرا من السيارات المتنوعة محليًا وعالميًا، حيث استطاعت أن تشكل شعبية كبيرة في أسواق السيارات ومنها السوق المصري، حيث تعزز من تواجدها بطرح عدد من الإصدارات الرياضية من فئة الـ SUV، ومنها النسخة "تيجو 3" موديل 2024.

تأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بعدد من التجهيزات تتضمن، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، فتحة سقف كهربائية، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، قفل مركزي للأبواب، مثبت سرعة، انذار مانع للسرقة مع نظام إيموبليزر.

شيري تيجو 3 موديل 2024

وتضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء، جنوط رياضية، سبويلر خلفي، حساسات ركن، كاميرا، نظام صوتي ترفيهي وعدد 4 مكبرات، بالإضافة إلى عجلة قيادة "مالتي فانكشن" تدعم الكثير من أوامر التحكم.

شيري تيجو 3 موديل 2024

وتحتوي شيري تيجو 3 موديل 2024 على وسائد هوائية للحماية وفرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 125 حصان و160 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تقدر بـ 180 كم/س، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

شيري تيجو 3 موديل 2024

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 الرسمي في مصر

تقدم شيري تيجو 3 موديل 2024 عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات، وبسعر رسمي في مصر يبلغ 955 ألف جنيه.