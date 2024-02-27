أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 العائلية .. صور

تنتمي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024، إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تقدم محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات COMFORT و LUXURY من فئة الـ 5 مقاعد، بالاضافة إلى فئة COMFORT 7 SEATS والاعلى تجهيزًا من نفس الفئة، عن طرازات الـ 7 مقاعد ذات الطابع العائلي.

يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 وأبرز مواصفاتها الفنية.

شيري تيجو 8 موديل 2024

تضم السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 تجهيزات منها، فتحة سقف بانوراما، كاميرا، مثبت سرعة، حساسات ركن، مقاعد كهربائية التحكم، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة وتدعم التطبيقات الذكية، بالاضافة إلى عجلة قيادة "مالتي فانكشن".

شيري تيجو 8 موديل 2024

وتحتوي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 على وسائد هوائية للحماية أمامية وجانبية اعلى تجهيزًا، نظام الثبات الالكتروني ESP، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، قفل مركزي، ريموت، زر تشغيل وايقاف المحرك.

شيري تيجو 8 موديل 2024

كما تضم السيارة جنوط رياضية، مرايات كهربائية جانبية، مكيف هواء، بينما تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 145 حصان و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار.

شيري تيجو 8 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 في مصر

الفئة COMFORT موديل 2024 بسعر 1,335,000 جنيه.

الفئة COMFORT 7 SEATS موديل 2024 بسعر 1,385,000 جنيه.

الفئة LUXURY موديل 2024 بسعر 1,410,000 جنيه.

الفئة 7 SEATS LUXURY موديل 2024 بسعر 1,460,000 جنيه.