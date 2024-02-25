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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري MG RX5 PLUS "كسر زيرو" 3000 كم وبهذا السعر

MG RX5 PLUS موديل
MG RX5 PLUS موديل 2024

تنتمي السيارة MG RX5 PLUS إلى عائلة السيارات الرياضية، والتي تعد احدث اصدارات العلامة التجارية في مصر، بدلاً من النسخة السابقة RX5، وظهرت هذه السيارة للبيع على الانترنت، عن طريق احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع تحت مفهوم "كسر الزيرو".

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وقطعت السيارة MG RX5 PLUS التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر فقط، مع انتمائها لموديلات 2024، بالاضافة إلى تمتعها بمفهوم الفبريكا، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات، ورخصة سارية لمدة 3 سنوات.

MG RX5 PLUS موديل 2024

وتأتي السيارة MG RX5 PLUS موديل 2024 بمحرك 1500 CC تيربو، يضخ 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومتر.

MG RX5 PLUS موديل 2024

وتضم السيارة MG RX5 PLUS تجهيزات تتضمن، وسائد هوائية للحماية أمامية وجانبية، انظمة فرامل متعددة لدعم قائد المركبة، مع ادوات مساعدة مثل حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة.

MG RX5 PLUS موديل 2024

وتحتوي MG RX5 PLUS على فتحة سقف بانوراما، ونظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس 8 بوصة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى جنوط رياضية، واضاءة LED، مع تصميم خارجي رياضي من فئة الـ SUV.

MG RX5 PLUS موديل 2024

سعر MG RX5 PLUS موديل 2024

 

تباع السيارة MG RX5 PLUS موديل 2024 والتي نتحدث عنها بسعر مليون و850 ألف جنيه، بعد أن ظهرت للبيع على الانترنت تحت حالة كسر الزيرو.

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