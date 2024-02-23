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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو سانديرو 2017 "أوتوماتيك" .. للبيع بسعر مناسب

رينو سانديرو موديل
رينو سانديرو موديل 2017

تعتبر السيارة رينو سانديرو موديل 2017 من اشهر اصدارات الهاتشباك، التي قدمتها العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري، وظهرت احدى هذه الطرازات للبيع على الانترنت، عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال بيع السيارات المستعملة.

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وجاءت السيارة رينو سانديرو موديل 2017 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعداد كيلومترات يبلغ 160 ألف كيلومترًا، مع حالة الفبريكا بالكامل، وتقدم السيارة بعدد من التجهيزات منها مدخل USB، وAUX، بالاضافة إلى مكيف هواء، ريموت للتحكم في فتح وغلق السيارة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

 رينو سانديرو موديل 2017 

وتضم السيارة رينو سانديرو موديل 2017 مرايات جانبية كهربائية، انذار مانع للسرقة، عدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

رينو سانديرو موديل 2017 

وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 110 حصان و148 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى مدة تسارع تقدر بـ 12.1 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س لقدراتها القياسية.

رينو سانديرو موديل 2017 

ابعاد السيارة رينو سانديرو موديل 2017 

 

  • طول 4058 مم.
  • عرض 1994 مم.
  • ارتفاع 1518 مم.

 

سعر السيارة رينو سانديرو موديل 2017 

 

تباع السيارة رينو سانديرو موديل 2017 التي نتحدث عنها في سياق هذا الموضوع، بعد ظهورها عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بسعر 500 ألف جنيه.

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