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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري تيجو 7 موديل 2024 "هاي لاين" .. للبيع بحالة الزيرو

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2024

تنتمي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 إلى عائلية السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتعد من اشهر اصدارات العلامة التجارية الصينية بالشارع المصري، هي وقرينتها شيري تيجو 3 الشهيرة ايضا وصاحبة الإطلالة الرياضية.

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وظهرت احدى سيارات شيري تيجو 7 موديل 2024، للبيع على الانترنت بحالة جديدة تمامًا، حيث قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى الـ 100 كم فقط، بالاضافة إلى تمتعها برخصة مرورية سارية، وبحالة الفبريكا من الداخل والخارج، مع انتمائها للفئة "هاي لاين" عالية التجهيزات.

شيري تيجو 7 موديل 2024 

وتضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 فتحة سقف بانوراما، زر تشغيل وايقاف المحرك، امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح "بصمة"، زجاج خلفي مظلل، ومرايات جانبية كهربائية "ضم" مدعومة باشارات ضوئية، شبكة كبيرة الحجم باللون الاسود ومتعددة الفتحات الهوائية تتوسط قمرة القيادة.

شيري تيجو 7 موديل 2024 

وتحتوي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 على نظام ترفيهي صوتي، بلوتوث، حساسات ركن خلفية، كاميرا، جنوط رياضية، اضاءة LED، مكيف هواء، نظام إيموبليرز مانع للسرقة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية للحماية، نظام الثبات الالكتروني ESP.

شيري تيجو 7 موديل 2024 

تستخدم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 محرك تيربو سعة 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

 

سعر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 

 

ظهرت النسخة شيري تيجو 7 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بقيمة قدرها مليون و380 ألف جنيه.

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