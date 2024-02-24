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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا بيكانتو 2011 أوتوماتيك "فبريكا بالكامل" وبهذا السعر

كيا بيكانتو موديل
كيا بيكانتو موديل 2011

استطاعت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تقدم العديد من اصداراتها داخل السوق المحلي والعالمي، ومن بين هذه الطرازات النسخة بيكانتو، والتي حققت شعبية كبيرة في الشارع المصري، نسبة إلى تصميها الصغير، وذلك عن فئة الهاتشباك الشهيرة.

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وظهرت السيارة كيا بيكانتو موديل 2011، بحالة الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، للبيع عبر احدى المنصات المتخصصة في مجال السيارات على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 140 الف كيلومتر، بالاضافة إلى اعتمادها على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

كيا بيكانتو موديل 2011 

وتأتي السيارة كيا بيكانتو موديل 2011 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، بالاضافة إلى تجهيزات داخلية تتضمن عجلة قيادة باور ستيرنج، مكيف هواء يدوي، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات ومدخل AUX و USB.

كيا بيكانتو موديل 2011 

وتضم السيارة كيا بيكانتو موديل 2011 مقاعد الفبريكا، مع انذار مانع للسرقة، وسنتر لوك مركزي وريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، بالاضافة إلى تصميمها الخارجي والذي ينتمي إلى عائلة الهاتشباك، ومصابيح أمامية حادة الشكل، بالاضافة إلى مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، والذي دعم بشبكات تهوية علوية وسفلية باللون الاسود.

كيا بيكانتو موديل 2011 

سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2011 

 

ظهرت السيارة كيا بيكانتو موديل 2011 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الانترنت، بقيمة سعرية قدرها 420 ألف جنيه.

كيا كيا بيكانتو بيكانتو موديل 2011 سعر كيا بيكانتو موديل 2011 سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2011

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