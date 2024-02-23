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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 في مصر

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2024

تحظى سيارة كيا سبورتاج بشهرة كبيرة في السوق المصري نظراً للإقبال الكبير عليها، بفضل الأداء القوي الذي تقدمه بجانب اعتماديتها التي تجعلها في أولوية الإختيار لمحبي فئة الـ SUV.

تعمل كيا سبورتاج موديل 2024 بمحرك بقوة 180 حصان من خلال محرك سعة 1600 سي سي تربو، وعزم اقصي للدوران 265 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من نوع DSG،  ومنظومة جر أمامي للعجلات، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 54 لتر.

 

كيا سبورتاج موديل 2024

تقدم كيا سبورتاج موديل 2024 على مكيف هواء، ومرايات جانبية كهربائية، وتجهيزات أخرى تتضمن جنوط رياضية تصل لـ 19 بوصة، بالإضافة إلى مصابيح LED، وفتحة سقف بانوراما، ونظام صوتي ترفيهي يدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

توفر كيا سبورتاج موديل 2024 بخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، وزر تشغيل المحرك وايقافه، مع حساسات ركن، ونظام الثبات الالكتروني، وكاميرا للتحكم، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم في تجاوز المرتفعات والمنحدرات، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، ومكابح ABS و EBD.

كيا سبورتاج موديل 2024

قياسات وأبعاد السيارة كيا سبورتاج موديل 2024

الطول الكلي: 4515 مم

العرض الكلي: 1865 مم

الارتفاع الكلي: 1650 مم

قاعدة العجلات: 2680 مم

مساحة التخزين الخلفية: 591 لتر

كيا سبورتاج موديل 2024

سعر كيا سبورتاج “الرسمي” موديل 2024 في مصر 

فئة LX  سعرها 2 مليون و100 ألف جنيه.

فئة EX سعرها 2 مليون و250 ألف جنيه.

فئة H/L سعرها 2 مليون و450 ألف جنيه.

فئة Special Edition سعرها 2 مليون و650 ألف جنيه.

فئة GT سعرها 2 مليون و700 ألف جنيه.

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