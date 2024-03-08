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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إم جي 5 «أعلى فئة» موديل 2022 وبأرخص سعر

ام جي 5
ام جي 5

ظهرت السيارة ام جي 5 موديل 2022 للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 60 ألف كيلومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، بالإضافة إلى انتمائها للفئة LUXURY كاملة التجهيزات.

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ام جي 5

وتأتي السيارة برخصة مرورية سارية لمدة عام، مع باقة من التجهيزات التي تتمتع بها تلك الفئة ومنها، فتحة سقف كهربائية، فرش جلد، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، بالإضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

ام جي 5

وتحتوي السيارة ام جي 5 على جنوط، ونوافذ كهربائية خلفية وأمامية، وكاميرا لسهولة الاصطفاف مدعومة مستشعرات ركن، مكيف هواء، كاميرا 360 درجة، مقعد أمامي بتحكم كهربائي، مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية ضم، ريموت تحكم، بصمة.

ام جي 5

زودت السيارة ام جي 5 بناقل سرعات أوتوماتيك ومحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يمكنه انتاج قوة قدرها 120 حصان و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، ومن المعروف عن السيارة استهلاكها الجيد للوقود، بالإضافة إلى التسارع من 0 لـ 100 كم/س في زمن 12.5 ثانية.

ام جي 5

سعر ام جي 5 "أعلى فئة" موديل 2022 

ظهرت السيارة ام جي 5 موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الانترنت بقيمة سعرية قدرها 800 ألف جنيه.

ام جي ام جي 5 السيارة ام جي 5 سعر ام جي 5 موديل 2022

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