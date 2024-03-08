اركب MG ZS موديل 2024 "حالة الزيرو" وبهذا السعر

ظهرت السيارة MG ZS موديل 2024 للبيع بحالة الزيرو على الانترنت، عن طريق إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تنتمي السيارة صاحبة هذا الموضوع إلى فئة COMFORT والتي تقدم بسعر رسمي يبلغ مليون و150 ألف جنيه.

بينما تباع السيارة MG ZS موديل 2024 التي نتحدث عنها بسعر مليون و175 ألف جنيه، أي بـ"أوفر برايس" يبلغ 25 ألف جنيه فقط، بعد أن تخطت تلك القيمة حاجر الـ 300 ألف جنيه من قبل، ويعني هذا المفهوم فرض قيمة إضافة "غير رسمية" مقابل التسليم الفوري.

MG ZS موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، مواصفات السيارة MG ZS موديل 2024 واسعارها الرسمية في مصر.

زودت السيارة MG ZS موديل 2024 بتجهيزات تتضمن، جنوط، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، ومقاعد من الجلد، بالاضافة إلى مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي بعدد 4، وسنتر لوك.

MG ZS موديل 2024

وتضم السيارة MG ZS موديل 2024 مصابيح ضباب، واضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وسائد هوائية للحماية، برنامج الثبات الالكتروني، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر مانع للسرقة، برنامج الثبات الالكتروني ESP.

MG ZS موديل 2024

وزودت السيارة MG ZS موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، وضخ قوة إجمالية قدرها 119 حصان و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية.

MG ZS موديل 2024

أسعار السيارة MG ZS موديل 2024 الرسمية في مصر

أول فئة MG ZS موديل 2024 بسعر 1,150,000 جنيه.

ثاني فئة MG ZS موديل 2024 بسعر 1,175,000 جنيه.

ثالث فئة MG ZS موديل 2024 بسعر 1,200,000 جنيه.