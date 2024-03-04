أرخص سيارة يابانية بـ 7 مقاعد موديل 2024 .. اعرف سعرها

تعتبر السيارة سوزوكي ارتيجا هي أرخص نسخة عائلية تنتمي إلى فئة الـ 7مقاعد، والمقدمة من إصدارات الصانع الياباني، مقارنة ببعض العلامات التجارية اليابانية الأخرى عن هذه الفئة من السيارات، وذلك بين طرازات 2024.

وتقدم سوزوكي ارتيجا 2024 عبر فئة واحدة من التجهيزات، تضم جنوط وكاميرا خلفية، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بإشارات ضوئية، مصابيح ضباب، انذار مانع للسرقة.

سوزوكي ارتيجا 2024

وتحتوي السيارة سوزوكي ارتيجا على قفل مركزي للأبواب، مكيف هواء، ريموت تحكم، سنتر لوك، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بالإضافة إلى زجاج خلفي مظلل، ونظام صوتي ترفيهي، ووسائد هوائية للحماية، وفرامل ABS و EBD.

سوزوكي ارتيجا 2024

وتعتمد السيارة سوزكي ارتيجا فنيًا على ناقل حركة رباعي السرعات "أوتوماتيك"، مقترن بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 104 حصان، و138 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سوزوكي ارتيجا 2024

ويمكن للسيارة سوزوكي ارتيجا بهذه الإمكانيات الفنية أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 13.5 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

السعر الرسمي للسيارة العائلية سوزوكي ارتيجا 2024 في مصر

تقدم السيارة سوزوكي ارتيجا 2024 عبر فئة GLX وبسعر رسمي يبلغ مليون و24.900 جنيه.