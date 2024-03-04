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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر .. اعرف سعرها الرسمي

رينو تاليانت موديل
رينو تاليانت موديل 2024

تواصل السيارة تاليانت تصدرها قائمة السيارات الأرخص سعرًا في مصر، والتي تحمل شعار العلامة الفرنسية رينو في مصر، وذلك بين موديلات 2024، حيث يتم تقديمها محليًا عبر فئتين من التجهيزات الأولى EVOLUTION والثانية TECHNO.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة رينو تاليانت موديل 2024 في مصر، مع استعراض ابرز المواصفات الفنية.

رينو تاليانت موديل 2024 

تأتي السيارة رينو تاليانت موديل 2024 بتجهيزات تتضمن، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي، عجلة قيادة باور، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ريموت تحكم، نظام صوتي ترفيهي ومدخل AUX وUSB، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS و EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP.

رينو تاليانت موديل 2024 

وتضم السيارة رينو تاليانت موديل 2024 تجهيزات اخرى منها، جنوط ذات مظهر رياضي، كاميرا خلفية، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، إلى جانب اضاءة LED، وتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان.

رينو تاليانت موديل 2024 

ودعمت رينو تاليانت موديل 2024 بمحرك تيربو سعة 1000 CC، يستطيع أن يولد قوة إجمالية قدرها 100 حصانا و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

رينو تاليانت موديل 2024 

وتقدم السيارة رينو تاليانت موديل 2024 بأبعاد خارجية بلغت 4396 مم للطول الكلي، و 1848 مم للعرض، بارتفاع إجمالي يقدر بـ 1501 مم، وقاعدة عجلات بطول إجمالي تبلغ 2649 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 528 لتر.

 

الأسعار الرسمية للسيارة رينو تاليانت موديل 2024 في مصر

 

أول فئة أوتوماتيك EVOLUTIONموديل 2024 بسعر 925 ألف جنيه.

ثانية فئة أوتوماتيك TECHNO موديل 2024 بسعر مليون و25 ألف جنيه.

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