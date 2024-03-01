عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

3 عصراا.. كيا سبورتاج 2023 توب لاين كسر زيرو بأفضل سعر

كيا سبورتاج 2023 
كيا سبورتاج 2023 

ظهرت السيارة كيا سبورتاج 2023 ضمن فئة توب لاين ، للبيع تحت مفهوم كسر زيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 1000 كيلومتر، وتباع السيارة على الانترنت، عن طريق احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال.

كيا سبورتاج "هاي لاين" 2024 كسر زيرو .. اعرف سعرها

كيا بيكانتو 2011 أوتوماتيك "فبريكا بالكامل" وبهذا السعر

كيا سيراتو 2011 فبريكا "أوتوماتيك" .. للبيع بهذا السعر

السعر الجديد لـ كيا سبورتاج موديل 2024 في مصر

وتأتي السيارة كيا سبورتاج 2023 بمفهوم الفبريكا بشكل كامل داخليًا وخارجيًا، كما تحمل باقة من التجهيزات منها بصمة، زر تشغيل وايقاف المحرك، عجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم، فتحة سقف زجاجية بانوراما، مثبت سرعة، فرامل يد كهربائية.

كيا سبورتاج 2023 

وتحتوي السيارة على مقاعد كهربائية التحكم، مكيف هواء أوتوماتيكي مع خاصية التحكم في المناخ، واختيار 4وضعيات للقيادة، بالاضافة إلى شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهرباية.

كيا سبورتاج 202

وتضم السيارة حساسات ركن، كاميرا 360 درجة، تحديد المسار، رصد النقاط العمياء، رصد ضغط الاطارات، ووجود محرك تيربو 1600 سي سي، بقوة 180 حصانا و265 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات DSG 7 غيار.

كيا سبورتاج 2023 

سعر السيارة كيا سبورتاج 2023 توب لاين "كسر زيرو" 

 

تقدم السيارة كيا سبورتاج 2023 توب لاين "كسر زيرو" للبيع على الانترنت، لذوى الاحتياجات الخاصه أو على نظام مبادرة المغتربين، وبسعر يبلغ مليون و300 ألف جنيه.

كيا سبورتاج 2023 
كيا سبورتاج كيا سبورتاج 2023 سعر السيارة كيا سبورتاج سعر كيا سبورتاج 2023 أسعار كيا سبورتاج 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

الداخلية تكشف ملابسات واقعة إنهاء طالبة جامعة العريش لحياتها

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

أهلاوي أصيل.. كهربا يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد تسديد غرامة الزمالك

الموضوع كبير عليه.. هجوم عنيف من رضا عبد العال على مدرب الزمالك

موضوعات متعلقة

الاسعار الرسمية الجديدة لـ سكودا أوكتافيا A8 في مصر

فرق يصل لـ 500 ألف جنيه .. أسعار رينو داستر 2023

الأسعار الرسمية والسوقية لـ نيسان صني 2024 .. الفرق كام ؟

أسعار سيارات جاك 2024 المقدمة بالسوق المصري .. صور

السعر الرسمي لـ BMW X3 موديل 2024 في مصر

تويوتا كورولا "كسر زيرو" 2024 .. للبيع بهذا السعر

أرخص سيارة صينية "زيرو" بالسوق المصري.. بهذا السعر

أسعار فيات تيبو 2024 في مصر .. اعرف بكام ؟

ترشيحاتنا

سامح شكري: 2.4 مليون فلسطيني في غزة يحتاجون للمزيد من المساعدات

عضو بمجلس الزمالك يكشف مفاجأة بشأن غرامة كهربا

عقوبات قاسية تنتظر المتورطين في مصرع طالبة جامعة العريش.. فيديو

250 جنيها.. عمومية المهندسين توافق على زيادة المعاشات

تنفيذ مشروع تحسين سبل العيش في المنيا..نصيب الفرد المتوقع 10 آلاف دولار

توقعات طقس الأسبوع المُقبل.. الأرصاد: انخفاض الحرارة في هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر عبد المنعم يتولى إخراج أولى حفلات الخميس الأخير من كل شهر

أمريكا.. فيديو يظهر عملية اختطاف مروعة لامرأة في هذه الولاية | تفاصيل

الملكة رانيا تخطف الأنظار بالزي الأردني

بسبب رفضهم العروسة.. لن تصدق ما فعله أهل العريس يوم زفافه في المكسيك

فيديو

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

الحدوتة خلصت | رد فعل كهربا بعد سداد غرامة الزمالك.. فيديو

صدمة للدولار بالسوق السوداء وتساؤلات حول مصير أسعار الذهب ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ