3 عصراا.. كيا سبورتاج 2023 توب لاين كسر زيرو بأفضل سعر

ظهرت السيارة كيا سبورتاج 2023 ضمن فئة توب لاين ، للبيع تحت مفهوم كسر زيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 1000 كيلومتر، وتباع السيارة على الانترنت، عن طريق احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال.

وتأتي السيارة كيا سبورتاج 2023 بمفهوم الفبريكا بشكل كامل داخليًا وخارجيًا، كما تحمل باقة من التجهيزات منها بصمة، زر تشغيل وايقاف المحرك، عجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم، فتحة سقف زجاجية بانوراما، مثبت سرعة، فرامل يد كهربائية.

كيا سبورتاج 2023

وتحتوي السيارة على مقاعد كهربائية التحكم، مكيف هواء أوتوماتيكي مع خاصية التحكم في المناخ، واختيار 4وضعيات للقيادة، بالاضافة إلى شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهرباية.

كيا سبورتاج 202 3

وتضم السيارة حساسات ركن، كاميرا 360 درجة، تحديد المسار، رصد النقاط العمياء، رصد ضغط الاطارات، ووجود محرك تيربو 1600 سي سي، بقوة 180 حصانا و265 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات DSG 7 غيار.

كيا سبورتاج 2023

سعر السيارة كيا سبورتاج 2023 توب لاين "كسر زيرو"

تقدم السيارة كيا سبورتاج 2023 توب لاين "كسر زيرو" للبيع على الانترنت، لذوى الاحتياجات الخاصه أو على نظام مبادرة المغتربين، وبسعر يبلغ مليون و300 ألف جنيه.