كيا سبورتاج "هاي لاين" 2024 كسر زيرو .. اعرف سعرها

تضم الصفحات المتخصصة في مجال السيارات عددًا كبيرًا من طرازات 2024، والتي تظهر اغلبها للبيع تحت مسمى "كسر الزيرو"، ومنها النسخة سبورتاج صاحبة هذا الموضوع، حيث تباع بحالة الزيرو بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى 500 كيلومتر فقط.

وتأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تحت فئات "هاي لاين"، حيث تضم باقة من التجهيزات ومنها، جنوط رياضية، مثبت سرعة، شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة وتعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة إلى وجود مرايات جانبية كهربائية.

كيا سبورتاج

وتحتوي كيا سبورتاج "هاي لاين" 2024 على كاميرا خلفية، حساسات ركن، فتحة سقف، ريموت تحكم، فرش جلد، نظام صوتي ترفيهي متعدد المكبرات، ناقل سرعات تاتش 7 غيار، فرامل يد كهربائية، قفل مركزي، زجاج كهربائية مظلل للناحية الخلفية، باقة من وسائل التحكم والرفاهية.

كيا سبورتاج

وتستمد كيا سبورتاج 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، تيربو 1600 CC، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 180 حصان و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتضم السيارة نظام الثبات الالكتروني ESP، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع مكابح مانعة للانغلاق ABS، وسائد هوائية للحماية.

كيا سبورتاج

سعر السيارة كيا سبورتاج "هاي لاين" 2024 كسر زيرو

تأتي السيارة كيا سبورتاج "هاي لاين" 2024، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 2 مليون 200 الف جنيه، بعد أن ظهرت للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال.