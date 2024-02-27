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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2024 كسر زيرو.. تباع بهذا السعر

سكودا اوكتافيا A8
سكودا اوكتافيا A8 موديل 2024

تعتبر السيارة سكودا اوكتافيا A8 من أشهر سيارات السيدان بالسوق المصري، التي تأتي عبر عدد من الفئات المتنوعة، ومنها النسخة RS صاحبة التجهيزات الفنية الاضافية، حيث تعتمد الاصدارات القياسية على محرك 1400 تيربو، بقوة 150 حصان و250 نيوتن متر.

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وتأتي السيارة سكودا اوكتافيا A8 فئة RS، بمحرك تيربو سعة 2000 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 245 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 370 نيوتن متر، بالاضافة إلى زمن للتسارع يبلغ 6.7 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2024

وظهرت تلك النسخة للبيع على الانترنت، عبر احدى الصفحات الإلكترونية والمتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع تحت مفهوم "كسر الزيرو" بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر فقط، ورخصة سارية لمدة عام.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2024

وتأتي السيارة سكودا اوكتافيا A8 بحالة الفبريكا بالكامل، مع انتمائها لموديلات 2024، وتضم السيارة تجهيزات تتضمن، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ناقل سرعات تاتش، فرامل يد كهربائية، مكيف هواء أوتوماتيك، زجاج كهربائي، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام صوتي ترفيهي، مقاعد كهربائية التحكم.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2024

وتحتوي السيارة سكودا اوكتافيا A8 على حساسات حركة، كاميرا، جنوط رياضية، نظام عادم مزدوج، اضاءة LED، مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، شبكة متعدد الفتحات الهوائية، وسائد هوائية للحماية، وانظمة فرامل عالية الاداء مع أدوات مساعدة قائد المركبة.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2024

سعر السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2024

ظهرت السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2024 للبيع على الانترنت، عن طريق احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وتحت مسمى "كسر الزيرو" بسعر 2 مليون و900 ألف جنيه.

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