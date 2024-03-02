عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص بـ 170 ألف جنيه..أصغر سيارة رياضية في مصر "كسر زيرو" اعرف بكام

جيلي GX3 PRO موديل
جيلي GX3 PRO موديل 2023

تعتبر السيارة GX3 PRO هي أرخص سيارات جيلي المقدمة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ 999,900 جنيه لموديلات 2024.

ستروين C5 اير كروس "كسر زيرو" .. أرخص من سعرها الرسمي

أرخص سيارة أوتوماتيك "زيرو" في مصر .. اعرف أسعارها

كيا سبورتاج 2023 توب لاين كسر زيرو بأفضل سعر

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2024 كسر زيرو.. تباع بهذا السعر

وظهرت السيارة GX3 PRO للبيع على الانترنت، تحت حالة كسر الزيرو، بعد مسافة إجمالية قدرها 4000 كيلومتر، مع انتمائها لموديلات 2023، ولكنها مازالت تتمتع بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب عمل الصيانات الدورية.

جيلي GX3 PRO موديل 2023 

تحتوي السيارة جيلي GX3 PRO على فرش جلد، حساسات ركن خلفية، فتحة سقف كهربائية، عجلة قيادة باور ومتعددة الوظائف حيث تدعم الكثير من أوامر التحكم، بالاضافة إلى زجاج خلفي مظلل، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام إيموبليزر ضد السرقة، قفل مركزي للابواب.

جيلي GX3 PRO موديل 2023 

وتضم السيارة جيلي GX3 PRO مثبت سرعة، جنوط رياضية، انذار، بلوتوث، نظام ترفيهي صوتي، مرايات جانبية كهربائية، وسائد هوائية للحماية، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، سبويلر خلفي، اضاءة نهارية، فرامل ABS وEBD.

جيلي GX3 PRO موديل 2023 

تعتمد السيارة GX3 PRO من الناحية الفنية على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، مع قوة إجمالية قدرها 103 حصانا و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

جيلي GX3 PRO موديل 2023 

سعر السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2023 

 

ظهرت السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2023 للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 830 ألف جنيه، أي بفارق يبلغ 170 ألف جنيه.

سيارة GX3 Pro ارخص سيارات جيلي جيلي GX3 PRO موديل 2023 سعر جيلي GX3 PRO موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

ستروين C5 اير كروس "كسر زيرو" .. أرخص من سعرها الرسمي

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني في مصر .. بالأسعار

بأقل سعر .. اصغر سيارة جيب أوتوماتيك موديل 2016 ..صور

أرخص سيارة أوتوماتيك "زيرو" في مصر .. اعرف أسعارها

كيا سبورتاج 2023 توب لاين كسر زيرو بأفضل سعر

شيفروليه اوبترا 2023 "فبريكا وفتحة سقف" .. للبيع بهذا السعر

أحدث أسعار سكودا كودياك بالسوق المصري .. وصلت كام ؟

الاسعار الرسمية الجديدة لـ سكودا أوكتافيا A8 في مصر

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى بالجيش الثالث الميدانى

امتحانات الثانوية العامة 2024| 10 نصائح للاستعداد لها بطريقة مختلفة

الكرملين: محادثات هاتفية بين بوتين ورئيس كازاخستان

بتخفيضات كبيرة.. الزراعة تفتتح أكبر معرض للسلع اليوم

مقابل 3 ملايين يورو.. نادي فرنسي مهتم بالتعاقد مع نجم الأهلي

بسبب الأسعار.. دعوى قضائية ضد 6 شركات كبرى في هذه الدول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الأسعار.. دعوى قضائية ضد 6 شركات كبرى في هذه الدول

أول جلسة كيماوي| بلوجر شهيرة تثير الجدل بعد زفافها بيومين

لن تصدقي| استخدام الصابون بهذه الطريقة يمنحك حواجب كثيفة

الكيلو بـ 27 جنيه| أول كيس سكر مدون عليه السعر عليه بعد قرار التموين

فيديو

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

شاهد| طائرات الجيش المصري تحلق فوق غزة وتنزل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ