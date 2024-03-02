أرخص بـ 170 ألف جنيه..أصغر سيارة رياضية في مصر "كسر زيرو" اعرف بكام

تعتبر السيارة GX3 PRO هي أرخص سيارات جيلي المقدمة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ 999,900 جنيه لموديلات 2024.

وظهرت السيارة GX3 PRO للبيع على الانترنت، تحت حالة كسر الزيرو، بعد مسافة إجمالية قدرها 4000 كيلومتر، مع انتمائها لموديلات 2023، ولكنها مازالت تتمتع بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب عمل الصيانات الدورية.

جيلي GX3 PRO موديل 2023

تحتوي السيارة جيلي GX3 PRO على فرش جلد، حساسات ركن خلفية، فتحة سقف كهربائية، عجلة قيادة باور ومتعددة الوظائف حيث تدعم الكثير من أوامر التحكم، بالاضافة إلى زجاج خلفي مظلل، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام إيموبليزر ضد السرقة، قفل مركزي للابواب.

جيلي GX3 PRO موديل 2023

وتضم السيارة جيلي GX3 PRO مثبت سرعة، جنوط رياضية، انذار، بلوتوث، نظام ترفيهي صوتي، مرايات جانبية كهربائية، وسائد هوائية للحماية، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، سبويلر خلفي، اضاءة نهارية، فرامل ABS وEBD.

جيلي GX3 PRO موديل 2023

تعتمد السيارة GX3 PRO من الناحية الفنية على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، مع قوة إجمالية قدرها 103 حصانا و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

جيلي GX3 PRO موديل 2023

سعر السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2023

ظهرت السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2023 للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 830 ألف جنيه، أي بفارق يبلغ 170 ألف جنيه.