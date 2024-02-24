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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ جيلي كول راي "فيس ليفت" 2024 في مصر

جيلي كول راي فيس
جيلي كول راي "فيس ليفت" 2024

شهدت أسعار السيارة جيلي كول راي "الشكل الجديد"، زيادة سعرية شملت جميع فئات 2024 المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي للعائلة الرياضية، وارتفعت أسعار السيارة بقيمة قدرها 100 ألف جنيه للفئة الأولى.

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بينما شهدت الفئة الثانية من السيارة جيلي كول راي "فيس ليفت" 2024 زيادة قدرها 105 ألف جنيه، هي والفئة الثالثة أيضًا، على عكس الفئة الرابعة كاملة التجهيزات والتي ارتفعت أسعارها بقيمة إجمالية بلغت 140 ألف جنيه.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة السيارة جيلي كول راي "الشكل الجديد" موديل 2024 في مصر بعد زيادات فبراير، بالاضافة إلى عبر ابرز المواصفات الفنية.

جيلي كول راي "فيس ليفت" 2024

القدرات الفنية للسيارة جيلي كول راي "فيس ليفت" 2024 

 

  • محرك 4 سلندر "تيربو".
  • سعة 1500 سي سي.
  • القوة الإجمالية 174 حصان.
  • عزم الدوران 290 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك Dual Clutch.
جيلي كول راي "فيس ليفت" 2024
  • 7 نقلات.
  • السرعة القصوى للسيارة 195 كيلومتر في الساعة.
  • زمن التسارع 7.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.
  • متوسط استهلاك الوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.
جيلي كول راي "فيس ليفت" 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة جيلي كول راي "فيس ليفت" 2024 في مصر

 

الفئة الأولى Comfort جيلي كول راي "فيس ليفت" 2024 بسعر مليون و349 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و249 ألف و900 جنيه.

الفئة الثانية Premium جيلي كول راي "فيس ليفت" 2024 بسعر مليون و434 ألف جنيه بدلاً من مليون و329 ألف و900 جنيه.

الفئة الثالثة sport جيلي كول راي "فيس ليفت" 2024 بسعر مليون و584 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و479 ألف و900 جنيه.

الفئة الرابعة  sport plusجيلي كول راي "فيس ليفت" 2024 بسعر مليون و659 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و519 ألف و900 جنيه.

جيلي كول راي "فيس ليفت" 2024
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