ستروين C5 اير كروس "كسر زيرو" .. أرخص من سعرها الرسمي

ظهرت السيارة ستروين C5 اير كروس للبيع على الانترنت، بسعر ارخص من قيمتها الرسمية، حيث تباع الكترونيًا عن طريق احدى المنصات المتخصصة في هذا المجال تحت حالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كم.

وتنتمي السيارة ستروين C5 اير كروس التي نتحدث عنها في هذا الموضوع إلى موديلات 2023، وضمن طرازات SHINE وهي الاعلى تجهيزًا، مع احتفاظها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، وباقة من التجهيزات.

ستروين C5 اير كروس موديل 2023

تحتوي السيارة ستروين C5 اير كروس على مقاعد كهربائية، جنوط رياضية، انذار مانع للسرقة، قفل مركزي، مصابيح ضباب، كاميرا خلفية، حساسات أمامية وخلفية، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة، فتحة سقف بانوراما

ستروين C5 اير كروس موديل 2023

وتضم السيارة ستروين C5 اير كروس مرايات كهربائية جانبية ضم، ريموت تحكم، فرش جلد، نوافذ كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل AUX وUSB، عجلة قيادة تدعم التحكم بالامور الصوتية والهاتف، مثبت سرعة، شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط وتدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

ستروين C5 اير كروس موديل 2023

تستخدم السيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، متصل بمحرك تيربو سعة 1600 CC، يمكنه ضخ 165 حصانا و240 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة زمن تسارع يبلغ 9.4 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

ستروين C5 اير كروس موديل 2023

سعر السيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2023

تباع السيارة ستروين C5 اير كروس التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها مليون و950 ألف جنيه تحت حالة "كسر الزيرو" ضمن موديلات 2023، بينما يصل السعر الرسمي للفئة SHINE موديلات 2024 نحو 2 مليون و560 ألف جنيه، أي بفارق 700 ألف جنيه.