أرخص سيارة أوتوماتيك "زيرو" في مصر .. اعرف أسعارها

تتصدر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 قائمة السيارات الارخص سعرًا في السوق المصري، والتي يقدمها الصانع الصيني، ويتمطرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات الاولى مانيوال، أما الفئات الاخرى تأتي بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

وتعتمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 على قدرات فنية تتضمن محرك بسعة 1500 سي سي، قوة 114 حصان، 4 سلندر، و141 نيوتن متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

شيري اريزو 5 موديل 2024

ويمكن للسيارة الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، واستهلاك للوقود يقدر بـ 7 لتر لكل 100 كيلومتر، بالاضافة إلى وجود عدد من التجهيزات منها فتحة سقف، جنوط رياضية، مرايات جانبية كهربائية، 4 زجاج كهربائي، انذار مانع للسرقة، مثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شيري اريزو 5 موديل 2024

وتضم السيارة شيري اريزو 5 شاشة ملونة تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل وايقاف المحرك، حساسات ركن خلفية، كاميرا للمساعدة على الاصطفاف، فرامل مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومكيف هواء، وزجاج خلفي مظلل.

شيري اريزو 5 موديل 2024

الأسعار الرسمية لأرخص سيارة صينية في السوق المصري بين موديلات 2024

الفئة الأولى شيري اريزو 5 موديل 2024 بسعر 740,000 جنيه.

الفئة الثانية شيري اريزو 5 موديل 2024 بسعر 785,000 جنيه.

الفئة الثالثة شيري اريزو 5 موديل 2024 بسعر 810,000 جنيه.