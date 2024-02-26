شيفروليه أوبترا 2018 "أعلى فئة توب لاين".. اعرف سعرها

شيفروليه اوبترا 2018 "اعلى فئه توب لاين" .. اعرف سعرها

تنتمي السيارة شيفروليه اوبترا إلى طرازات السيدان، وتعد من اشهر السيارات الاقتصادية داخل السوق المصري، مقارنة بعدد كبير من الطرازات التي ارتفعت اسعارها خلال الفترة الماضية، والسيارة صاحبة هذا الموضوع تأتي ضمن اصدارات الفئة "توب لاين" عالية التجهيزات.

شيفروليه اوبترا موديل 2018

وظهرت السيارة هذه السيارة للبيع عبر احدى المنصات المتخصصة في مجال السيارات الكترونيًا، حيث يتم بيعها تحت حالة المستعمل، مع عداد كيلومترات يبلغ 167 الف كيلومترًا، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل، ولكن خضعت لبعض التحديثات الخارجية تضمن بعض الاجزاء.

شيفروليه اوبترا موديل 2018

تأتي السيارة شيفروليه اوبترا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ضمن موديلات 2018، وتعتمد على باقة من التجهيزات ابرزها وجود فتحة سقف كهربائية، جنوط رياضية، عجلة قيادة تدعم وسائل التحكم الصوتي، ونظام ترفيهي مع 4 مكبرات.

شيفروليه اوبترا موديل 2018

وتحتوي السيارة شيفروليه اوبترا 2018 على مرايات جانبية كهربائية، 4 زجاج كهربائي، قفل مركزي للابواب، امكانية فتح حقيبة التخزين من الداخل، وكذلك لخزان الوقود، بالاضافة إلى وجود وسائد هوائية للحماية عددها 2، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل.

شيفروليه اوبترا موديل 2018

زودت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2018 بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، ومحرك 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 110 حصان و146 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة ابعاد خارجية بلغت 2640 الطول الكلي لقاعدة العجلات، و4597 للطول الخارجي، و1736 مم للعرض، و1462 مم للارتفاع الكلي، و173 مم للخلوص الارضي.

سعر السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2018

تباع السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2018 صاحبة هذا الموضوع، على الانترنت بسعر يبلغ 580 ألف جنيه.