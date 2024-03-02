سعر أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر

تعتبر سيارة سوزوكي اسبريسو هي ارخص نسخة تقدم بالسوق المصري مع ناقل سرعات "أوتوماتيك"، حيث يتم طرحها عبر موديل 2024، وبتصميم خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك ذات المظهر الرياضي، بالاضافة إلى عدد من التجهيزات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية والتجهيزات.

سوزوكي اسبريسو موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024

تقدم السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 بناقل حركة أوتوماتيك، متصل بمحرك 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 67 حصان و90 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى زمن للتسارع يقدر بـ 14 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

سوزوكي اسبريسو موديل 2024

وتعتبر السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 من اكثر السيارات توفيرًا للوقود، حيث تستهلكنسبة قدرها 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر، بالاضافة إلى تمتعها بعدد من التجهيزات تتضمن وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، زجاج كهربائي أمامي، مكيف هواء.

سوزوكي اسبريسو موديل 2024

وتحتوي سوزوكي اسبريسو موديل 2024 على ريموت تحكم وقفل مركزي للابواب، انذار مانع للسرقة، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، حساسات ركن خلفية، مع ابعاد خارجية بلغت 239 لتر لمساحة حقيبة التخزين و1520 مم للعرض الكلي و1549 مم للارتفاع، واجمالي طول بلغ 3565 مم.

سوزوكي اسبريسو موديل 2024

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024

تقدم السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 فئة الـ"أوتوماتيك" بقيمة سعرية رسمية بلغت 549 ألف و900 جنيه.