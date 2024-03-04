أرخص 5 سيارات «زيرو» في مصر.. تبدأ من 549 ألف جنيه

يضم السوق المصري عددا من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب العلامات التجارية، أو التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات بين السيدان والهاشتباك والرياضية، إلى جانب اختلاف الخطط السعرية أيضا، والتي تشكل أهمية كبيرة في العملية الشرائية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق رخص 5 سيارات «زيرو» في مصر.

ارخص 5 سيارات "زيرو" في مصر

1 – سوزوكي اسبريسو

تأتي السيارة بمحرك 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 67 حصان و90 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالإضافة إلى زمن للتسارع يقدر بـ 14 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ونسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

تقدم السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 بقيمة قدرها 549.900 جنيه.

ارخص 5 سيارات "زيرو" في مصر

2 - شيري اريزو 5

تضم السيارة محرك بسعة 1500 سي سي، قوة 114 حصان، 4 سلندر، و141 نيوتن متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، ويمكن الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، مع استخدامها ناقل سرعات مانيوال للفئة الأولى، واخر أوتوماتيكي الاداء، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لتر لكل 100 كيلومتر.

تأتي الفئة الأولى من السيارة شيري اريزو 5 بسعر 740 ألف جنيه، و785 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما وصل السعر الرسمي للفئة الثالثة إلى 810 ألف جنيه.

ارخص 5 سيارات "زيرو" في مصر

3 - بي واي دي F3

زودت السيارة بي واي دي F3 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه انتاج 108 حصان و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، و ناقل سرعات يدوي 5 غيار للفئة الاولى، واخر أوتوماتيكي الاداء للفئة الثانية.

تقدم الفئة الأولى مانيوال بقيمة رسمية بلغت 750 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية أوتوماتيك نحو 850 ألف جنيه.

ارخص 5 سيارات "زيرو" في مصر

4 - سوزوكي سياز

زودت السيارة سوزوكي سياز بمحرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، بقوة 104 حصان و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات، يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي.

يصل السعر الرسمي للسيارة سوزوكي سياز موديل 2024 إلى 899.900 جنيه، بينما يبدأ سعر الفئة الأولى من 809.900 جنيه، و874.900 جنيه للفئة الثانية.

ارخص 5 سيارات "زيرو" في مصر

5- ميتسوبيشي ميراج

تأتي ميتسوبيشي ميراج 2024 بمحرك قوة 76 حصانا، مع منظومة الدفع الأمامي للعجلات، مع 100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، حيث يأتي بسعة 1200 سي سي، ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

تأتي السيارة ميتسوبيشي ميراج 2024 بسعر رسمي يبلغ 930 ألف جنيه.