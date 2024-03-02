أسعار نيسان اكس تريل 2024 الجديدة كليًا في مصر .. صور

تواصل سيارات نيسان اليابانية من تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح النسخة الجديدة كليًا "اكس تريل" موديل 2024، والتي تم تقديمها عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة نيسان اكس تريل موديل 2024 بالسوق المصري، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات.

تأتي السيارة نيسان اكس تريل موديل 2024 بمحرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 201 و2011 حصانا، مع ناقل سرعات CVT، وقدرات كهربائية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، وزمن تسارع يقدر بـ 7.2 و8 ثواني وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

نيسان اكس تريل موديل 2024

وتضم السيارة نيسان اكس تريل 2024 نظام صوتي ترفيهي من 10 مكبرات، شاشة تعمل باللمس قياسها 9 بوصة، ولوحة عدادات رقمية، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، ومرايات كهربائية، بالاضافة إلى حساسات ركن وكاميرا خلفية.

نيسان اكس تريل موديل 2024

وتحتوي السيارة نيسان اكس تريل 2024 على مثبت سرعة، قفل مركزي، زجاج كهربائي، جنوط رياضية، اضاءة LED، حساسات حركة أمامية، ووسائد هوائية للحماية، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني، والثبات الالكتروني ايضا، بالاضافة إلى دعم الفرامل، والمساعدة على تجاوزر المرتفعات والمنحدرات.

نيسان اكس تريل موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة نيسان اكس تريل موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى ACENTA 2WD موديل 2024 بسعر 2,199,900 جنيه.

الفئة الثانية E-4ORCE TEKNA موديل 2024 بسعر 2,499,900 جنيه.