أسعار سيارات نيسان في مصر .. وصلت كام ؟

تتوافر بالسوق المصري باقة من طرازات شركة نيسان اليابانية، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي بين السيدان والرياضية SUV، بالاضافة إلى تنوع الفئات والقدرات الفنية والتقنية، ومنها النسخة صني وسنترا، بالاضافة إلى النسخة الشهيرة قشقاي، والاحدث في مصر "اكس تريل" موديلات 2024.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الاسعار الرسمية لجميع سيارات نيسان المقدمة بالسوق المصري، بالاضافة إلى ابرز المواصفات الفنية.

الاسعار الرسمية لجميع سيارات نيسان المقدمة بالسوق المصري

1 – نيسان صني موديل 2024

تأتي نيسان صني موديل 2024 بناقل سرعات 5 غيار يدوي للفئة الأولى، واخر أوتوماتيكي الاداء من 4 سرعات للفئات الاخرى، وبمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من عزم الدوران.

اسعار السيارة نيسان صني موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 695,400 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 726,500 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 747,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 761,000 جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع سيارات نيسان المقدمة بالسوق المصري

2 – نيسان سنترا موديل 2024

تضم نيسان سنترا موديل 2024 محرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية 118 حصانا و154 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل السرعات CVT أوتوماتيك، نوع الدفع "أمامي"، والسرعة القصوة تصل لـ 180 كم/س، بالاضافة إلى زمن التسارع 10.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

اسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 821,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 999,000 جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع سيارات نيسان المقدمة بالسوق المصري

3 – نيسان قشقاي موديل 2024

تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتضم محرك 1300 سي سي "تيربو"، بقوة إجمالية 148 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن متر، إلى جانب سرعة قصوى 206 كيلومتر في الساعة، واستهلاك وقود 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT اوتوماتيك.

اسعار السيارة نيسان قشقاي موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 1,341,500 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,346,500 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,406,500 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1,411,500 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 1,477,500 جنيه.

الفئة السادسة بسعر 1,482,500 جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع سيارات نيسان المقدمة بالسوق المصري

4 – نيسان اكس تريل موديل 2024

تعتمد السيارة نيسان اكس تريل موديل 2024 فنيًا على محرك تيربو 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 211 حصانا، و330 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT، وزمن تسارع يقدر بـ 7.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

اسعار السيارة نيسان اكس تريل موديل 2024

الفئة الأولى ACENTA 2WD بسعر 2,199,900 جنيه.

الفئة الثانية E-4ORCE TEKNA بسعر 2,499,900 جنيه.