الأسعار الرسمية والسوقية لـ نيسان صني 2024 .. الفرق كام ؟

تعتبر سيارة نيسان صني هي النسخة الاقتصادية الاشهر بالسوق المصري، حيث تنال شعبية كبيرة نسبة إلى انتشارها، وقدراتها الفنية المتنوعة بحسب الفئات، حيث يتم طرحها عبر 4 تجهيزات، الأولى مانيوال والثانية أوتوماتيك تحت مسمى BASE، بينما تقدم الفئة الثالثة بلقب PLUS، والاخيرة كاملة التجهيزات SUPER SALON.
وتأتي السيارة نيسان صني موديل 2024 بأسعار رسمية تبدأ من 695,400 جنيه لأول فئة مانيوال، بينما تقدر الاسعار الرسمية للفئة الثانية بنحو 726,500 جنيه، ويصل سعر الفئة الثالثة إلى 747 ألف جنيه، و761 ألف جنيه للفئة الرابعة كاملة التجهيزات.
بينما يبلغ سعر السيارة السوقي نحو 990 ألف جنيه للفئة الأولى أوتوماتيك، أي بفارق يبلغ 263.500 جنيه عن السعر الرسمي، وتأتي هذه القيمة تحت مسمى الاوفر برايس "الغير رسمية"، والتي يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري دون الحاجة لانتظار قوائم الحجز.
بينما تأتي الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و50 ألف جنيه أي بفارق 303 ألف جنيه، ويصل السعر السوقي للفئة الرابعة كاملة التجهيزات إلى مليون و105 ألف جنيه، بقدرات فروقات سعرية قدرها 344 ألف جنيه.
وبعد أن استعرضنا الاسعار الرسمية والسوقية للسيارة نيسان صني 2024، يقدم موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات الفنية وتجهيزات السيارة.
ابرز مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2024
تأتي السيارة نيسان صني موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 4غيار، بالاضافة إلى ناقل اخر مخصص للفئة الاولى 5 غيار "مانيوال"، بينما تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، بقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س.
وتقدم السيارة بعدد 2 من الوسائد الهوائية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وقفل مركزي، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم ايضا، ونظام صوتي ترفيهي، وتجهيزات اخرى منها شاشة، جنط، عجلة قيادة "مالتي فانكشن"، بصمة.