الأسعار الرسمية والسوقية لـ نيسان صني 2024 .. الفرق كام ؟

تعتبر سيارة نيسان صني هي النسخة الاقتصادية الاشهر بالسوق المصري، حيث تنال شعبية كبيرة نسبة إلى انتشارها، وقدراتها الفنية المتنوعة بحسب الفئات، حيث يتم طرحها عبر 4 تجهيزات، الأولى مانيوال والثانية أوتوماتيك تحت مسمى BASE، بينما تقدم الفئة الثالثة بلقب PLUS، والاخيرة كاملة التجهيزات SUPER SALON.

وتأتي السيارة نيسان صني موديل 2024 بأسعار رسمية تبدأ من 695,400 جنيه لأول فئة مانيوال، بينما تقدر الاسعار الرسمية للفئة الثانية بنحو 726,500 جنيه، ويصل سعر الفئة الثالثة إلى 747 ألف جنيه، و761 ألف جنيه للفئة الرابعة كاملة التجهيزات.

نيسان صني موديل 2024

بينما يبلغ سعر السيارة السوقي نحو 990 ألف جنيه للفئة الأولى أوتوماتيك، أي بفارق يبلغ 263.500 جنيه عن السعر الرسمي، وتأتي هذه القيمة تحت مسمى الاوفر برايس "الغير رسمية"، والتي يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري دون الحاجة لانتظار قوائم الحجز.

نيسان صني موديل 2024

بينما تأتي الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و50 ألف جنيه أي بفارق 303 ألف جنيه، ويصل السعر السوقي للفئة الرابعة كاملة التجهيزات إلى مليون و105 ألف جنيه، بقدرات فروقات سعرية قدرها 344 ألف جنيه.

نيسان صني موديل 2024

وبعد أن استعرضنا الاسعار الرسمية والسوقية للسيارة نيسان صني 2024، يقدم موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات الفنية وتجهيزات السيارة.

ابرز مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2024

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 4غيار، بالاضافة إلى ناقل اخر مخصص للفئة الاولى 5 غيار "مانيوال"، بينما تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، بقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س.

نيسان صني موديل 2024

وتقدم السيارة بعدد 2 من الوسائد الهوائية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وقفل مركزي، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم ايضا، ونظام صوتي ترفيهي، وتجهيزات اخرى منها شاشة، جنط، عجلة قيادة "مالتي فانكشن"، بصمة.