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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الأسعار الرسمية لسيارة MG RX5 PLUS موديل 2024

MG RX5 PLUS موديل
MG RX5 PLUS موديل 2024

تقدم شركة MG عددا كبيرا من السيارات المتنوعة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو الكروس أوفر، أو من فئة الـ SUV الرياضية، ومنها النسخة MG RX5 PLUS موديل 2024، والتي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

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 MG RX5 PLUS موديل 2024

تعرف على مواصفات وتجهيزات السيارة MG RX5 PLUS موديل 2024

 

  • ناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات.
  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو".
  • سعة 1500 سي سي.
  • قوة 169 حصانا و250 نيوتن متر.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9.8 ثانية.
  • جنوط رياضية تصل لـ 18 بوصة.
  • كاميرا خلفية وحساسات ركن.
 MG RX5 PLUS موديل 2024
  • مصابيح LED.
  • إضاءة نهارية.
  • مكيف هواء مع مخارج خلفية.
  • برنامج الثبات الالكتروني.
  • نظام التوزيع الالكتروني للفرامل.
  • فرامل مانعة للانغلاق.
  • رصد ضغط الاطارات.
  • زجاج كهربائي.
  • قفل مركزي "سنتر لوك".
 MG RX5 PLUS موديل 2024
  • بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح.
  • زر تشغيل وإيقاف المحرك.
  • فتحة سقف بانوراما.
  • شاشة تعمل باللمس.
  • مثبت سرعة.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل يد كهربائية.
 MG RX5 PLUS موديل 2024

السعر الرسمي لسيارة MG RX5 PLUS موديل 2024 في مصر

 

أول فئة COMFORT موديل 2024 بسعر 1,700,000 جنيه.

ثاني فئة LUXURY موديل 2024 بسعر 1,760,000 جنيه.

 MG RX5 PLUS موديل 2024
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