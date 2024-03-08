الأسعار الرسمية لسيارة MG RX5 PLUS موديل 2024

تقدم شركة MG عددا كبيرا من السيارات المتنوعة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو الكروس أوفر، أو من فئة الـ SUV الرياضية، ومنها النسخة MG RX5 PLUS موديل 2024، والتي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات.
تعرف على مواصفات وتجهيزات السيارة MG RX5 PLUS موديل 2024
- ناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات.
- محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو".
- سعة 1500 سي سي.
- قوة 169 حصانا و250 نيوتن متر.
- تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9.8 ثانية.
- جنوط رياضية تصل لـ 18 بوصة.
- كاميرا خلفية وحساسات ركن.
- مصابيح LED.
- إضاءة نهارية.
- مكيف هواء مع مخارج خلفية.
- برنامج الثبات الالكتروني.
- نظام التوزيع الالكتروني للفرامل.
- فرامل مانعة للانغلاق.
- رصد ضغط الاطارات.
- زجاج كهربائي.
- قفل مركزي "سنتر لوك".
- بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح.
- زر تشغيل وإيقاف المحرك.
- فتحة سقف بانوراما.
- شاشة تعمل باللمس.
- مثبت سرعة.
- نظام صوتي ترفيهي.
- عجلة قيادة متعددة الوظائف.
- وسائد هوائية للحماية.
- فرامل يد كهربائية.
السعر الرسمي لسيارة MG RX5 PLUS موديل 2024 في مصر
أول فئة COMFORT موديل 2024 بسعر 1,700,000 جنيه.
ثاني فئة LUXURY موديل 2024 بسعر 1,760,000 جنيه.