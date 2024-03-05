اشتري ام جي HS موديل 2021 بأفضل سعر للمستعمل .. أعلى فئة

ظهرت السيارة ام جي HS موديل 2021 للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية بلغت 75 ألف كيلومتر، حيث تباع تحت مفهوم المستعمل، مع احتفاظها بحالة الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، بالاضافة إلى انتمئاها للفئة عالية التجهيزات بإصدار LFC Edition.

تأتي السيارة ام جي HS موديل 2021 ضمن عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، وتضم باقة من التجهيزات ابرزها مقاعد كهربائية التحكم، فتحة سقف بانوراما زجاجية، جنوط رياضية، شاشة ملونة قياس 8 بوصة تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة "مالتي فانكشن" متعدد الوظائف ويدعم العديد من اوامر التحكم.

ام جي HS موديل 2021

تضم السيارة ام جي HS موديل 2021 جنوط رياضية، ومرايات جانبية ضم، قفل مركزي، فرش جلد باللون الاحمر ومقاعد بتصميم رياضي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، حساسات ركن، كاميرا، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، مصابيح ضباب.

ام جي HS موديل 2021

تحتوي ايضا السيارة ام جي HS موديل 2021 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مانع السرقة، انذار، قفل مركزي، ريموت تحكم، نظام الثبات الالكتروني ESP، وسائد هوائية أمامية وجانبية للحماية، رصد ضغط الاطارات.

ام جي HS موديل 2021

تأتي السيارة ام جي HS موديل 2021 بمحرك تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 169 حصان و250 نيوتن متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى 190 كيلومتر في الساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، وزمن للتسارع يقدر بـ 9.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

ام جي HS موديل 2021

سعر السيارة ام جي HS موديل 2021

ظهرت السيارة ام جي HS موديل 2021 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية بلغت مليون 360 ألف جنيه.