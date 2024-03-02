السعر الرسمي لـ ام جي 6 موديل 2024 .. وصلت كام ؟

تقدم السيارة ام جي 6 موديل 2024 عبر فئتين من التجهيزات، وتعد هي اسرع سيارة تقدمها العلامة التجارية MG في مصر، حيث تبدأ اسعارها الرسمية من مليون و400 ألف جنيه، وتأتي بتصميم خارجي من عائلة السيدان الرياضية.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية وابرز مواصفات السيارة ام جي 6 موديل 2024 في مصر
مواصفات وتجهيزات السيارة ام جي 6 موديل 2024
- حساسات ركن خلفية وكاميرا.
- نظام الثبات عند المنحدرات.
- فرامل مانعة للانغلاق ABS.
- نظام توزيع إلكترونى للفرامل EBD.
- مثبت سرعة.
- قفل مركزي للابواب.
- زجاج كهربائية لجميع النوافذ.
- نظام الثبات عند المنحدرات.
- نظام مراقبة ضغط الإطارات.
- تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات.
- جنوط رياضية 16 و17 بوصة.
- عجلة قيادة متعددة الوظائف.
- نظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات.
- شاشة وسائط 8 بوصة.
- مصابيح ليد.
- وسائدهوائية أمامية وجانبية.
- خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.
- فتحة سقف.
- مكيف هواء ثنائي.
- محرك رباعي الأسطوانات.
- سعة 1500 سي سي تيربو.
- قوة 169 حصان.
- عزم الدوران 250 نيوتن متر.
- ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.
- متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر لكل 100 كم.
اسعار ام جي 6 موديل 2024 الرسمية بالسوق المصري
الفئة الأولى ام جي 6 موديل 2024 بسعر مليون و400 ألف جنيه.
الفئة الثانية ام جي 6 موديل 2024 بسعر مليون و425 ألف جنيه.