السعر الرسمي لـ ام جي 6 موديل 2024 .. وصلت كام ؟

تقدم السيارة ام جي 6 موديل 2024 عبر فئتين من التجهيزات، وتعد هي اسرع سيارة تقدمها العلامة التجارية MG في مصر، حيث تبدأ اسعارها الرسمية من مليون و400 ألف جنيه، وتأتي بتصميم خارجي من عائلة السيدان الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية وابرز مواصفات السيارة ام جي 6 موديل 2024 في مصر

ام جي 6 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة ام جي 6 موديل 2024

حساسات ركن خلفية وكاميرا.

نظام الثبات عند المنحدرات.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

نظام توزيع إلكترونى للفرامل EBD.

مثبت سرعة.

قفل مركزي للابواب.

زجاج كهربائية لجميع النوافذ.

نظام الثبات عند المنحدرات.

نظام مراقبة ضغط الإطارات.

ام جي 6 موديل 2024

تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات.

جنوط رياضية 16 و17 بوصة.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

نظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات.

شاشة وسائط 8 بوصة.

مصابيح ليد.

وسائدهوائية أمامية وجانبية.

خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

فتحة سقف.

ام جي 6 موديل 2024

مكيف هواء ثنائي.

محرك رباعي الأسطوانات.

سعة 1500 سي سي تيربو.

قوة 169 حصان.

عزم الدوران 250 نيوتن متر.

ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر لكل 100 كم.

ام جي 6 موديل 2024

اسعار ام جي 6 موديل 2024 الرسمية بالسوق المصري

الفئة الأولى ام جي 6 موديل 2024 بسعر مليون و400 ألف جنيه.

الفئة الثانية ام جي 6 موديل 2024 بسعر مليون و425 ألف جنيه.