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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا كورولا "كسر زيرو" 2024 .. للبيع بهذا السعر

تويوتا كورولا 2024
تويوتا كورولا 2024

تقدم شركة تويوتا اليابانية العريقة عددا كبيرا من الطرازات القوية عالميًا ومحليًا، أشهرها النسخة "كورولا"، صاحبة الشعبية الكبيرة بالسوق المصري، والتي تقدم في مصر عبر 5 فئات بأسعار رسمية تتراوح بين 1,640,000 جنيه جنيه و1,850,000 جنيه.

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وظهرت إحدى سيارات تويوتا كورولا للبيع على الانترنت، عبر منصة من المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع تحت موديل 2024، وبحالة "كسر الزيرو"، على الرغم أن عداد الكيلومترات الخاص بها لم يقطع سوى 100 كيلومتر فقط.

 تويوتا كورولا 2024 

وتباع السيارة تويوتا كورولا 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ضمن طرازات الفئة COMFORT، والتي تضم وسائد هوائية، نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء خلفي.

 تويوتا كورولا 2024 

وتحتوي السيارة تويوتا كورولا 2024 على نوافذ كهربائية، مرايا كهربائية التحكم ايضا، عجلة قيادة باور، مكيف هواء، سنتر لوك، ريموت تحكم، مشغل أسطوانات، نظام ترفيهي صوتي، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس تتوسط المقصورة.

 تويوتا كورولا 2024 

وتعمل السيارة تويوتا كورولا 2024 بمحرك 1600 CC، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، والقدرة على التسارع في 12 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

 تويوتا كورولا 2024 

سعر السيارة تويوتا كورولا 2024 

 

تباع السيارة تويوتا كورولا 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد ظهورها على الانترنت، بسعر مليون و675 ألف جنيه.

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