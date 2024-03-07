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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بنفس السعر.. أرخص سيارة عائلية 2024 من شيفروليه

شيفروليه N300 موديل
شيفروليه N300 موديل 2024

شهدت السيارة العائلية شيفروليه N300 موديل 2024 حالة من الثبات السعري، مقارنة بالنسخة جامبو وشيفروليه الدبابة، والتي ارتفعت اسعارهم بقيمة تتراوح بين 72 ألفا و148 ألف جنيه، وتعد السيارة N300 صاحبة هذا الموضوع، هي النسخة العائلية الأرخص في مصر بين إصدارات العلامة التجارية شيفروليه.

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وتقدم السيارة شيفروليه N300 موديل 2024 ضمن طرازات الـ 7مقاعد، والتي تأتي بمقصورة داخلية تتسم بالرحابة، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة تخزين أكبر، حيث تقدر بـ 1225 لتر، بالاضافة إلى أبعاد خارجية بلغت 4005 مم للطول الكلي و1620 مم للعرض.

شيفروليه N300 موديل 2024 

وتأتي السيارة شيفروليه N300 موديل 2024 بإرتفاع يبلغ 1900 مم و170 مم للخلوص الأرضي، مع قاعدة عجلات بطول 2700 مم، بالاضافة إلى مصابيح حادة الشكل، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب.

شيفروليه N300 موديل 2024 

وتضم السيارة شيفروليه N300 موديل 2024 نظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي بالناحية الأمامية، ومكيف هواء يدوي، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة قدرها 85 حصانا و108 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار.

شيفروليه N300 موديل 2024 

الأسعار الرسمية للسيارة شيفروليه N300 موديل 2024 في مصر

 

الفئة الأولى شيفروليه N300 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 395.500 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه N300 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 466.500 ألف جنيه.

شيفروليه N300 تقنية الفار السيارة العائلية الأسعار الرسمية شيفروليه N300 موديل 2024

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