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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه اوبترا 2023 "فبريكا وفتحة سقف" .. للبيع بهذا السعر

شيفروليه اوبترا موديل
شيفروليه اوبترا موديل 2023 

تعد السيارة شيفروليه اوبترا من أشهر طرازات السيدان التي انطلقت بالسوق المصري، ومنها موديلات 2023 التي تنتمي للجيل الجديد، وظهرت احدى هذه الطرازات للبيع على الانترنت، وهي بحالة الفبريكا بالكامل، مع عدد كيلومترات لا يتعدى الـ 2000 كيلومتر.

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وتأتي السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 بعد أن ظهرت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي بحالة الفبريكا بالكامل وبمفهوم "كسر الزيرو"، مع احتوائها على كمية من التجهيزات ومنها، مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، جنوط رياضية، حساسات ركن خلفية.

شيفروليه اوبترا موديل 2023 

وتضم السيارة شيفروليه اوبترا 2023 فتحة سقف كهربائية التحكم، ونظام صوتي ترفيهي، مع امكانية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، ووجود فرامل ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، ووسائد هوائية للحماية بعدد 2، ونظام ايموبليزر مانع للسرقة، وقفل مركزي للابواب، وريموت تحكم، و4 زجاج كهربائي.

شيفروليه اوبترا موديل 2023 

وتعتمد السيارة شيفروليه اوبترا 2023 فنيًا على محرك 1500 CC 4 سلندر، بقوة إجمالية 110 حصانا و146 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 170كم/ساعة وناقل سرعات سداسي النقلات يعمل بشكل أوتوماتيكي، وزمن للتسارع يبلغ 13.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

شيفروليه اوبترا موديل 2023 

سعر السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 “كسر زيرو”

 

تباع السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 والتي نتحدث عنها في سياق هذا الموضوع، بسعر يبلغ 820 ألف جنيه.

شيفروليه اوبترا موديل 2023 
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