السعر الرسمي لـ شيفروليه كابتيفا موديل 2024 في مصر

تعتبر السيارة شيفروليه كابتيفا من اشهر السيارات الرياضية داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، حيث يتم تقديمها عبر فئتين من الاتجهيزات الاولى LV3، والثانية من فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 واستعراض ابرز مواصفاتها.

شيفروليه كابتيفا موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

برنامج ثبات السيارة الإلكتروني ESP.

برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD

فرامل يدوية كهربائية EPB.

أماكن تثبيت لمقعد الأطفال.

نظام إيموبليزر ضد السرقة.

قفل مركزي.

ريموت تحكم.

شيفروليه كابتيفا موديل 2024

4 زجاج كهربائي.

وسائد هوائية للحماية يصل عددها إلى 6.

شاشة 10.4 بوصة تعمل باللمس.

فتحة سقف.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

كاميرا 360 درجة.

حساسات ركن.

شيفروليه كابتيفا موديل 2024

زر تشغيل السيارة بدون مفتاح "بصمة".

مكييف هواء مع فتحات للمقاعد الخلفية.

محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر "تيربو".

قوة إجمالية 148 حصان و255 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

شيفروليه كابتيفا موديل 2024

الابعاد الخارجية للسيارة

الطول الكلي 4655 مم.

العرض الكلي 1835 مم.

ارتفاع السيارة الكلي 1760 مم.

طول قاعدة العجلات 2750 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 185 مم.

سعة خزان الوقود 52 لتر.

السعر الرسمي للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك LV3 موديل 2024 بسعر 1,730,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك LV3 7SEATS موديل 2024 بسعر 1,790,000 جنيه.