عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الرسمي لـ شيفروليه كابتيفا موديل 2024 في مصر

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا موديل 2024

تعتبر السيارة شيفروليه كابتيفا من اشهر السيارات الرياضية داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، حيث يتم تقديمها عبر فئتين من الاتجهيزات الاولى LV3، والثانية من فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

شيفروليه اوبترا 2023 "فبريكا وفتحة سقف" .. للبيع بهذا السعر

أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر .. اعرف سعرها الرسمي

شيفروليه أوبترا 2018 "أعلى فئة توب لاين".. اعرف سعرها

أرخص سيارة يابانية بـ 7 مقاعد موديل 2024 .. اعرف سعرها

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 واستعراض ابرز مواصفاتها.

شيفروليه كابتيفا موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024

 

  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • برنامج ثبات السيارة الإلكتروني ESP.
  • برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD
  • فرامل يدوية كهربائية EPB.
  • أماكن تثبيت لمقعد الأطفال.
  • نظام إيموبليزر ضد السرقة.
  • قفل مركزي.
  • ريموت تحكم.
شيفروليه كابتيفا موديل 2024
  • 4 زجاج كهربائي.
  • وسائد هوائية للحماية يصل عددها إلى 6.
  • شاشة 10.4 بوصة تعمل باللمس.
  • فتحة سقف.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • كاميرا 360 درجة.
  • حساسات ركن.
شيفروليه كابتيفا موديل 2024
  • زر تشغيل السيارة بدون مفتاح "بصمة".
  • مكييف هواء مع فتحات للمقاعد الخلفية.
  • محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر "تيربو".
  • قوة إجمالية 148 حصان و255 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.
شيفروليه كابتيفا موديل 2024

الابعاد الخارجية للسيارة 

 

  • الطول الكلي 4655 مم.
  • العرض الكلي 1835 مم.
  • ارتفاع السيارة الكلي 1760 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2750 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 185 مم.
  • سعة خزان الوقود 52 لتر.

 

السعر الرسمي للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك LV3 موديل 2024 بسعر 1,730,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك LV3 7SEATS موديل 2024 بسعر 1,790,000 جنيه.

شيفروليه كابتيفا شيفروليه كابتيفا سيارة شيفروليه كابتيفا الأسعار الرسمية سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2024 اسعار شيفروليه كابتيفا اسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة يابانية بـ 7 مقاعد موديل 2024 .. اعرف سعرها

أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر .. اعرف سعرها الرسمي

السعر الرسمي لأرخص سيارة رياضية تقدمها جاك .. صور

السعر الرسمي لـ كيا جراند سيراتو 2024 في مصر

نيسان صني 2024 "أعلى فئة" للبيع بحالة الزيرو .. بأقل سعر

أرخص 5 سيارات «زيرو» في مصر.. تبدأ من 549 ألف جنيه

استقرار سعر أرخص سيارة "زيرو" من ميتسوبيشي .. اعرف بكام ؟

انخفاض 350 ألف جنيه لأسعار "أوفر برايس" نيسان سنترا 2024

ترشيحاتنا

مصدر مصري رفيع المستوى: انتهاء اليوم الثاني من المباحثات بالقاهرة لبحث هدنة في غزة

الحكومة: طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص إجراء متبع في العالم

رابط التقديم في مسابقة الأئمة بوزارة الأوقاف.. الحق سجل

تي آر تي: رئيس المخابرات التركية يتوجه إلى واشنطن بـ"أجندة مزدحمة"

إيلون ماسك يثير قلق العلماء: سنحرق 100 قمر صناعي «ستارلينك» في الفضاء

السعر الرسمي لـ شيفروليه كابتيفا موديل 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد العزيز مخيون فقط.. نجوم الفن يغيبون عن عزاء جميل برسوم

ماذا يحدث لو تناولت الجزر يوميا.. تفاصيل مدهشة

في ذكرى وفاة صلاح الدين الأيوبي.. تعرف على وصيته

هؤلاء ممنوعون من التمر هندي في رمضان

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ