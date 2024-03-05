أرخص سعر لـ هيونداي أكسنت RB موديل 2024 "زيرو".. اعرف بكام

ظهرت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 للبيع على الانترنت، تحت مفهوم الـ"زيرو"، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وضمن طرازات الفئة الثالثة والتي وصل سعرها الرسمي إلى 915 ألف جنيه.

وتباع السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بنفس سعرها الرسمي بعد إختفاء مفهوم الأوفر برايس، والذي جعل سعر السيارة خلال الايام السابقة يكسر حاجر المليون جنيه، حيث يفرض بعض التجار والموزعين زيادة "غير رسمية" تحت هذا المفهوم مقابل التسليم الفوري.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

تأتي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 برخصة سير لمدة عام، مع العلم أنها تأتي بعدد كيلومترات بلغ 25 كم فقط، بالاضافة إلى احتوائها على باقة من التجهيزات ومنها مرايات جانبية كهربائية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وزجاج خلفي مظلل، ونظام صوتي ترفيهي.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

وتقدم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بعدد 2 من الوسائد الهوائية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، وقفل مركزي، وانذار، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ومكيف هواء، ريموت تحكم.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

وتعتمد السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، ومحرك 1600 CC، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 185 كيلومتر في الساعة.

يذكر أن السعر الرسمي للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 يصل إلى 970,000 جنيه للفئة عالية التجهيزات.