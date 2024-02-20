هيونداي فيرنا موديل 2012 للبيع بهذا السعر

قدمت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عددًا كبيرًا من السيارات التي تحمل علامتها التجارية داخل السوق المصري، اشهرها هي النسخة "فيرنا"، والتي تمكنت من تحقيق شعبية وانتشارًا واسعًا محليًا.

واتسمت السيارة هيونداي فيرنا بعدد من المميزات ابرزها، الاعتمادية، وسهولة صيانتها مقارنة بسيارات اخرى، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار مناسبة، إلى جانب أداء قوي حيث تضم محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، 4 سلندر.

هيونداي فيرنا موديل 2012

ويمكن لمحرك السيارة ضخ قوة إجمالية قدرها 106 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، بالاضافة إلى 145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 3000 لفة في الدقيقة، وناقل سرعات مانيوال مكون من 5 سرعات مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى اصدارات اخرى تعمل بقدرات أوتوماتيكي الحركة.

هيونداي فيرنا موديل 2012

ولكن السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ذات ناقل حركة مانيوال، وهي نسخة من موديلات 2012، حيث ظهرت للبيع على الانترنت عن طريق احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وتباع الكترونيًا بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 205 ألف كيلومترًا.

هيونداي فيرنا موديل 2012

وتضم السيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 جنوط رياضية ذات مظهر مميز مع اطارات جديدة، مع مفهوم الفبريكا من الداخل، وطلاء خارجي عدا السقف للتجميل فقط، بالاضافة إلى اجراء كافة الصيانات الدورية، كما تضم السيارة مكيف هواء، زجاج كهربائي، عجلة قيادة باور، مرايات جانبية كهربائية التحكم.

هيونداي فيرنا موديل 2012

سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2012

ظهرت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 صاحبة هذا الموضوع للبيع على الانترنت، بسعر 340 ألف جنيه.