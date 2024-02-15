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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي النترا HD 2024 "هاي لاين" 4000 كم .. اعرف سعرها

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD

تعتبر السيارة هيونداي النترا HD، من اشهر السيارات في الشارع المصري وذلك عن فئة السيدان الكورية الجنوبية، وظهرت هذه النسخة للبيع على الانترنت تحت مفهوم "كسر الزيرو"، بعد أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 4000 كيلومتر فقط.

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وتأتي السيارة هيونداي النترا HD والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ضمن موديلات 2024، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، بالاضافة إلى إنتمائها للفئة كاملة التجهيزات "هاي لاين"، مع قدرات فنية قياسية.

هيونداي النترا HD

حيث تعتمد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 121 حصان و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.

هيونداي النترا HD

وتضم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024، باقة من التجهيزات منها، فتحة سقف كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام ترفيهي مع 4 مكبرات صوتية، مدخل AUX وUSB.

هيونداي النترا HD

تحتوي السيارة هيونداي النترا HD على قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، إنذار مانع للسرقة، نظام إيموبليزر، وسائد هوائية بعدد 2، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومصابيح ضباب، وسبويلر خلفي، وإمكانية فتح حقيبة التخزين وتانك الوقود من الداخل.

هيونداي النترا HD

سعر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 "كسر زيرو" 

 

ظهرت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بسعر مليون 200 الف جنيه.

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