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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي توسان 2024 بحالة الزيرو للبيع بهذا المبلغ .. صور

هيونداي توسان 2024
هيونداي توسان 2024

تعتبر النسخة هيونداي توسان 2024، من أشهر السيارات الرياضية على الساحة حاليًا، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث تعتمد السيارة على مظهر خارجي رياضي، مع مقدمة تتسم بالشراسة، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات بحسب الفئة المطروحة.

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وظهرت الفئة Advanced من السيارة هيونداي توسان 2024، للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، حيث مازالت تتمتع بمفهوم الفبريقا بالكامل، مع عداد كيلومترات يبلغ 10 كيلومترًا فقط، حيث يتم ترخيصها من قبل، بالاضافة إلى تمتعها بعدد كبير من التجهيزات.

هيونداي توسان 2024 

وتحتوي السيارة هيونداي توسان 2024 على عجلة قيادة متعددة الوظائف، تدعم الكثير من أوامر التحكم، بالاضافة إلى قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، انذار، نظام صوتي ترفيهي متعدد المكبرات، بلوتوث، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، لوحة عدادات ديجيتال.

هيونداي توسان 2024 

وتضم السيارة هيونداي توسان 2024 مكيف هواء أوتوماتيكي، جنوط رياضية، سبويلر خلفي، حساسات ركن أمامية وخلفية لسهولة الاصطفاف، مدعومة بكاميرا خلفية، بالاضافة إلى وجود فتحة سقف بانوراما، مرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة باشارات ضوئية.

هيونداي توسان 2024 

وتستمد هيونداي توسان 2024 قوتها من محرك 1600 سي سي "تيربو"، بقوة 180 حصان، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وعزم دوران يبلغ 265 نيوتن متر، وزمن للتسارع يقدر بـ 9 ثواني وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كم/س.

هيونداي توسان 2024 

سعر هيونداي توسان 2024 

وظهرت السيارة هيونداي توسان 2024 للبيع عبر احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال على الانترنت، بسعر يبلغ 2 مليون 600 ألف جنيه.

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