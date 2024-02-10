عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الرسمية لـ هيونداي اكسنت RB 2024 بالسوق المصري

هيونداي اكسنت RB
هيونداي اكسنت RB موديل 2024

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت RB من اشهر سيارات السيدان التي تقدم بالسوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر 5 فئات من التجهيزات، وشهدت هذه النسخة زيادة سعرية جديدة مع بداية فبراير الجاري من العام 2024، لتبدأ أسعار الفئة الأولى من 860 ألف جنيه بدلاً من 700 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا 2008 أوتوماتيك بأفضل سعر للمستعمل

هيونداي فيرنا "كاملة أوتوماتيك" 2009 .. للبيع بهذا السعر 

هيونداي توسان 2024 بحالة الزيرو للبيع بهذا المبلغ .. صور

اركب هيونداي I10 موديل 2013 بأفضل سعر للمستعمل

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى عرض أبرز المواصفات.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

أبرز مواصفات السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024

 

تضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 125 حصان و156 نيوتن متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار "دفع أمامي"، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن، زجاج كهربائي، مكيف هواء، قفل مركزي، ريموت تحكم، إنذار مانع للسرقة.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

وتحتوي السيارة ايضا على نظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات، عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، جنوط 14 بوصة، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة 7 بوصة، فتحة سقف كهربائية، فرامل Abs، ووسائد هوائية للحماية.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بعد اخر زيادة 

 

الفئة الأولى GL  أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 860 ألف جنيه بدلاً من 700 ألف جنيه.

الفئة الثانية GL SR أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 890 ألف جنيه بدلاً من 710 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GL DAB+ABS أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 915 ألف جنيه بدلاً من 725 ألف جنيه.

الفئة الرابعة GL DAB+ABS Plus أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 930 ألف جنيه بدلاً من 740 ألف جنيه.

الفئة الخامسة GL HL أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 970 ألف جنيه بدلاً من 750 ألف جنيه.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024
هيونداي اكسنت اكسنت RB هيونداي اكسنت RB الأسعار الرسمية سعر هيونداي اكسنت RB اسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

موضوعات متعلقة

أسعار جيلي كول راي 2024 الجديدة في مصر .. صور

الأسعار الجديدة لـ JMC النصف نقل خلال فبراير 2024

أرخص سيارة هاتشباك أوتوماتيك من ميتسوبيشي.. كم يبلغ سعرها ؟

نيسان صني "أوتوماتيك" موديل 2010 .. بأفضل سعر للمستعمل

سعر أرخص سيارة مستعملة موديل 2020 في مصر

أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر .. وصلت كام بعد الزيادة

شيري تيجو 7 موديل 2024 للبيع بحالة الزيرو.. اعرف السعر

سوزوكي فيتارا موديل 2023 "كسر زيرو" للبيع بهذا السعر

ترشيحاتنا

طائرات حربية تحلق في سماء السعودية .. ماذا يحدث بالمملكة؟

يائير لابيد: تخفيض تصنيف إسرائيل في موديز يظهر أن الحكومة لا تعمل

حقيقة إصابة بيرسي تاو خلال مشاركات كأس الأمم الأفريقية

فيديو أشعل السوشيال ميديا.. فريق أيرلندا النسائي يرفض مصافحة خصمه الإسرائيلي

مشروع الشام الجديد طوق النجاة بعد تعطل الملاحة في البحر الأحمر.. تفاصيل

الإعلام الفلسطيني: الاحتلال يرتكب مجزرة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

أحلام الشامسي تُقبل طفلاً على المسرح بحفل موسم الرياض

أحتاجك أنا .. أحلام تتألق بحفل موسم الرياض

آمال ماهر| 10 صور لها أثارت الجدل بعد تصدرها التريند

فيديو

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ