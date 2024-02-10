الأسعار الرسمية لـ هيونداي اكسنت RB 2024 بالسوق المصري

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت RB من اشهر سيارات السيدان التي تقدم بالسوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر 5 فئات من التجهيزات، وشهدت هذه النسخة زيادة سعرية جديدة مع بداية فبراير الجاري من العام 2024، لتبدأ أسعار الفئة الأولى من 860 ألف جنيه بدلاً من 700 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى عرض أبرز المواصفات.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

أبرز مواصفات السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024

تضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 125 حصان و156 نيوتن متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار "دفع أمامي"، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن، زجاج كهربائي، مكيف هواء، قفل مركزي، ريموت تحكم، إنذار مانع للسرقة.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

وتحتوي السيارة ايضا على نظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات، عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، جنوط 14 بوصة، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة 7 بوصة، فتحة سقف كهربائية، فرامل Abs، ووسائد هوائية للحماية.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بعد اخر زيادة

الفئة الأولى GL أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 860 ألف جنيه بدلاً من 700 ألف جنيه.

الفئة الثانية GL SR أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 890 ألف جنيه بدلاً من 710 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GL DAB+ABS أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 915 ألف جنيه بدلاً من 725 ألف جنيه.

الفئة الرابعة GL DAB+ABS Plus أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 930 ألف جنيه بدلاً من 740 ألف جنيه.

الفئة الخامسة GL HL أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 970 ألف جنيه بدلاً من 750 ألف جنيه.