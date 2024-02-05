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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي إلنترا 2008 أوتوماتيك بأفضل سعر للمستعمل

هيونداي النترا موديل
هيونداي النترا موديل 2008

يبحث الكثير عن فرصة شراء النسخة هيونداي إلنترا موديل 2008، والتي تكتسب شهرة واسعة داخل السوق المصري، نسبة إلى الاعتمادية والصناعة الكورية الجنوبية، بالإضافة إلى قدراتها الفنية عالية الأداء، وانتمائها إلى عائلية السيدان العائلية ذات الـ 5 مقاعد.

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وظهرت السيارة هيونداي النترا موديل 2008 للبيع على الانترنت، عن طريق احدى المنصات المتخصصة في هذا المجال، حيث طرحت للبيع بعد أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 220 الف كيلومترًا، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل، بالإضافة إلى مفهوم الفبريكا من الخارج تضمن السقف والشنطة فقط.

هيونداي النترا موديل 2008 

وتأتي السيارة هيونداي النترا موديل 2008 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد من التجهيزات ومنها، عجلة قيادة متعددة الوظائف باور، زجاج كهربائي التحكم، سنتر لوك، ريموت تحكم، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي ترفيهي، مع اجراء كافة أعمال الصيانة الدورية تتضمن الميكانيكا والعفشة.

هيونداي النترا موديل 2008 

وتقدم السيارة هيونداي النترا موديل 2008 بناقل سرعات أوتوماتيك يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1600 سي سي، بالإضافة إلى وجود نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، ووسائد هوائية للحماية بـ 2 AIRBAGS بالناحية الأمامية.

هيونداي النترا موديل 2008 

سعر السيارة هيونداي النترا موديل 2008 

تباع السيارة هيونداي النترا موديل 2008 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر 480 ألف جنيه، بعد أن ظهرت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال على الانترنت.

هيونداي النترا موديل 2008 
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