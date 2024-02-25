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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي النترا HD "كاملة" 2018 .. للبيع بهذا السعر

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD موديل 2018

تنتمي السيارة هيونداي النترا HD إلى فئة السيدان الشهيرة، واكتسبت هذه النسخة شعبية كبيرة في الشارع المصري، نسبة للعديد من المقاومات، وظهرت احدى طرازات هذه النسخة للبيع على الانترنت، في حالة المستعمل، بعد أنقطعت مسافة قدرها 180 ألف كيلومتر.

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والسيارة صاحبة هذا الموضوع، تباع عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، تحت موديل 2018 ومن ابرز ما يميزها أنها كاملة التجهيزات فئة "هاي لاين" والتي تضم باقة من التقينات، بالاضافة إلى حفائظها على مفهوم الفبريكا، وبعد الاجزاء الخارجية للتجميل.

هيونداي النترا HD موديل 2018 

وتقدم السيارة هيونداي النترا HD بتجهيزات اضافة تتضمن شاشة ملونة تعمل باللمس، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية، مع اطارات وبطارية جديدة، ومقاعد من الجلد، وحساسات ركن بالناحية الخلفية بينما تأتي هذه الفئة بتقنيات قياسية منها، فتحة سقف، مرايات جانبية كهربائية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق.

هيونداي النترا HD موديل 2018 

وتقدم السيارة هيونداي النترا HD بعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، عجلة قيادة باور ستيرنج، مصابيح ضباب، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

هيونداي النترا HD موديل 2018 

وتعمل السيارة هيونداي النترا HD فنيًا عبر محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1600 CC، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 121 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة.

 

سعر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2018 

 

ظهرت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2018 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بسعر 710 ألف جنيه.

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