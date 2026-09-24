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القوات اليمنية تعلن تكبيد الحوثيين خسائر وإفشال تقدم ميداني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات اليمنية تعلن تكبيد الحوثيين خسائر وإفشال تقدم ميداني

القوات اليمنية
القوات اليمنية
الخارجي

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، أن القوات الحكومية تمكنت من التصدي لتحركات نفذتها عناصر جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن المواجهات أسفرت عن خسائر بشرية في صفوف الجماعة، دفعتها إلى الانسحاب من مواقع الاشتباك ومنعها من تحقيق أي تقدم ميداني.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدد من الجبهات، خصوصًا في محافظتي تعز والجوف، وسط تطورات عسكرية متسارعة خلال الأيام الأخيرة.

 وكانت القوات الحكومية قد أعلنت، في وقت سابق، إحكام سيطرتها على مواقع استراتيجية في جنوب تعز، عقب مواجهات مع الحوثيين، قالت إنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. 

وتشير التطورات الميدانية إلى استمرار حالة التوتر على خطوط التماس، مع تبادل الطرفين الإعلان عن عمليات عسكرية وخسائر في صفوف الطرف الآخر. وفي هذا السياق، أعلن الجيش اليمني خلال سبتمبر الجاري استعادة وتثبيت عدد من المواقع في تعز والحديدة، وقال إن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 20 عنصرًا من الحوثيين. 

كما شهدت جبهات القتال خلال الفترة الأخيرة عمليات هجومية ودفاعية متبادلة، فيما أعلنت القوات الحكومية تنفيذ ضربات استهدفت عناصر وعتاد الحوثيين في مناطق مختلفة، بالتزامن مع تقارير عن استمرار المعارك في عدد من المحافظات اليمنية. 

ويعكس التصعيد الأخير استمرار هشاشة الوضع العسكري في اليمن، في ظل عودة المواجهات بوتيرة أعلى بعد فترة من الهدوء النسبي. وتبقى المعلومات المتعلقة بحجم الخسائر والتطورات الميدانية خاضعة لما تعلنه الأطراف المتحاربة، في وقت يصعب فيه التحقق بصورة مستقلة من جميع تفاصيل العمليات العسكرية.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية لتؤكد، وفق الرواية الحكومية، أن القوات تمكنت من وقف التحركات الحوثية ومنعها من تحقيق أهدافها الميدانية، مع استمرار حالة الاستنفار على مختلف الجبهات.

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