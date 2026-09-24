واشنطن تدعو بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بفلوريدا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في مدينة ميامي بولاية فلوريدا خلال ديسمبر المقبل.

وجاء الإعلان عقب لقاء روبيو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح روبيو أن واشنطن ترى في مشاركة بوتين فرصة لإجراء تواصل مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب لقاء عدد من قادة الدول المشاركين في القمة، معربًا عن أمله في أن يقبل الرئيس الروسي الدعوة.

وتأتي الدعوة في ظل استمرار الاتصالات الأمريكية الروسية بشأن الحرب في أوكرانيا، وفي وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع موسكو. وكان روبيو قد التقى لافروف في نيويورك، في اجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاتصالات بين المسؤولين الأمريكيين والروس خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن تستضيف ميامي قمة مجموعة العشرين في ديسمبر، وسط مشاركة قادة الدول الأعضاء في المنتدى الاقتصادي الدولي. وتحتفظ روسيا بعضويتها في مجموعة العشرين، إلا أن بوتين لم يشارك شخصيًا في قمم المجموعة منذ عام 2019، بينما شارك في إحدى جلسات قمة 2023 عبر الاتصال المرئي.

وفي المقابل، أفادت تقارير بأن الكرملين تلقى الدعوة الأمريكية ويدرسها عبر القنوات الدبلوماسية، دون إعلان نهائي بشأن مشاركة بوتين شخصيًا في القمة. ويظل حضور الرئيس الروسي مرتبطًا بقرار موسكو النهائي خلال الفترة المقبلة.

ومن شأن مشاركة بوتين، حال تأكدها، أن تتيح عقد لقاءات مباشرة مع عدد من قادة الدول، بما في ذلك ترامب، في إطار اجتماعات مجموعة العشرين، في وقت تحظى فيه الاتصالات بين واشنطن وموسكو باهتمام دولي واسع بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.