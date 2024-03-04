أرخص 5 سيارات "زيرو" في مصر .. الأسعار الرسمية

يحتوي السوق المصري للسيارات، على عدد كبير من الطرازات المتنوعة، حيث تختلف بحسب التجهيزات الفنية والعلامات التجارية، بالاضافة إلى خطط التسعير، حيث يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة جديدة وبأرخص سعر في الأسواق.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية لأرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.

الاسعار الرسمية لأرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

1 - بي واي دي f3

زودت السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي، بقوة 108 أحصنة، و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومترا في الساعة، وبناقل سرعات أوتوماتيك للفئة الثانية، بينما تأتي الفئة الأولى بناقل حركة اخر بقدرات أوتوماتيكية.

يبلغ سعر السيارة بي واي دي f3 2024 نحو 750,000 جنيه للفئة الأولى، و 850,000 جنيه للفئة الثانية.

الاسعار الرسمية لأرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

2 - شيري اريزو 5

يمكن للسيارة شيري اريزو 5 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، واستهلاك للوقود يقدر بـ 7 لترات لكل 100 كيلومتر، وتأتي بمحرك سعة 1500 سي سي، قوة 114 حصانا، 4 سلندر، و141 نيوتن متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة.

تقدم الفئة الأولى من السيارة شيري اريزو 5 2024 بسعر 740 ألف جنيه، و785 ألف جنيه للفئة الثانية، بالاضافة إلى 810 آلاف جنيه للفئة الثالثة.

الاسعار الرسمية لأرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

3 - جيلي GX3 PRO

زودت السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، مع قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 نحو 999.900 جنيه.

الاسعار الرسمية لأرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

4 - جاك JS2

تأتي السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT، مع استهلاك للوقود يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومترا في الساعة، وتستمد السيارة جاك JS2 موديل 2024 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه إنتاج 113 حصانا و146 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

وتقدم السيارة جاك JS2 موديل 2024 بقيمة سعرية قدرها مليون و19 ألفا و900 جنيه.

الاسعار الرسمية لأرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

5 - دفسك 330S

تعمل السيارة دفسك 330S بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 115 حصانا وناقل سرعات مانيوال 5 غيارات مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مع باقة من التجهيزات منها زجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي، ووسائد هوائية للحماية.

تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة دفسك 330S بقيمة قدرها 640 ألفا حتى 695 ألف جنيه.