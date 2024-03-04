عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات "زيرو" في مصر .. الأسعار الرسمية

الاسعار الرسمية لأرخص
الاسعار الرسمية لأرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

يحتوي السوق المصري للسيارات، على عدد كبير من الطرازات المتنوعة، حيث تختلف بحسب التجهيزات الفنية والعلامات التجارية، بالاضافة إلى خطط التسعير، حيث يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة جديدة وبأرخص سعر في الأسواق.

أرخص سيارة يابانية بـ 7 مقاعد موديل 2024 .. اعرف سعرها

أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر .. اعرف سعرها الرسمي

استقرار سعر أرخص سيارة "زيرو" من ميتسوبيشي .. اعرف بكام ؟

سعر أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية لأرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.

الاسعار الرسمية لأرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

1 - بي واي دي f3

 

زودت السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي، بقوة 108 أحصنة، و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومترا في الساعة، وبناقل سرعات أوتوماتيك للفئة الثانية، بينما تأتي الفئة الأولى بناقل حركة اخر بقدرات أوتوماتيكية.

 

يبلغ سعر السيارة بي واي دي f3 2024 نحو 750,000 جنيه للفئة الأولى، و 850,000 جنيه للفئة الثانية.

الاسعار الرسمية لأرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

2 - شيري اريزو 5

 

يمكن للسيارة شيري اريزو 5 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، واستهلاك للوقود يقدر بـ 7 لترات لكل 100 كيلومتر، وتأتي بمحرك سعة 1500 سي سي، قوة 114 حصانا، 4 سلندر، و141 نيوتن متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة.

 

تقدم الفئة الأولى من السيارة شيري اريزو 5 2024 بسعر 740 ألف جنيه، و785 ألف جنيه للفئة الثانية، بالاضافة إلى 810 آلاف جنيه للفئة الثالثة.

الاسعار الرسمية لأرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

3 - جيلي GX3 PRO

 

زودت السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، مع قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 

يبلغ السعر الرسمي للسيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 نحو 999.900 جنيه.

الاسعار الرسمية لأرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

4 - جاك JS2

 

تأتي السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT، مع استهلاك للوقود يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومترا في الساعة، وتستمد السيارة جاك JS2 موديل 2024 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه إنتاج 113 حصانا و146 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

 

وتقدم السيارة جاك JS2 موديل 2024 بقيمة سعرية قدرها مليون و19 ألفا و900 جنيه.

الاسعار الرسمية لأرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

5 - دفسك 330S

 

تعمل السيارة دفسك 330S بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 115 حصانا وناقل سرعات مانيوال 5 غيارات مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مع باقة من التجهيزات منها زجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي، ووسائد هوائية للحماية.

 

تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة دفسك 330S بقيمة قدرها 640 ألفا حتى 695 ألف جنيه.

سيارات ارخص 5 سيارات سعر السيارة بي واي دي f3 2024 سعر شيري اريزو 5 2024 سعر جيلي GX3 PRO موديل 2024 سعر جاك JS2 موديل 2024 سعر دفسك 330S

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة يابانية بـ 7 مقاعد موديل 2024 .. اعرف سعرها

أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر .. اعرف سعرها الرسمي

السعر الرسمي لأرخص سيارة رياضية تقدمها جاك .. صور

السعر الرسمي لـ كيا جراند سيراتو 2024 في مصر

نيسان صني 2024 "أعلى فئة" للبيع بحالة الزيرو .. بأقل سعر

أرخص 5 سيارات «زيرو» في مصر.. تبدأ من 549 ألف جنيه

استقرار سعر أرخص سيارة "زيرو" من ميتسوبيشي .. اعرف بكام ؟

انخفاض 350 ألف جنيه لأسعار "أوفر برايس" نيسان سنترا 2024

ترشيحاتنا

أبل تواجه غرامة تاريخية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2 مليار دولار

تفاصيل تطوير أرض الحزب الوطني| برج فندقي وتجاري من 75 دوراً بـ 5 مليارات دولار

كيفية استخراج فيش جنائي موجه للحج

للدرجات الثلاثة.. تعرف على أحكام الصيام لمريض السكر في رمضان

أرخص 5 سيارات "زيرو" في مصر .. الأسعار الرسمية

أكسيوس: حماس مستعدة لتقليص عدد الرهائن الفلسطينيين مقابل إعادة المدنيين لشمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاة صلاح الدين الأيوبي.. تعرف على وصيته

هؤلاء ممنوعون من التمر هندي في رمضان

خبي وشك|ابنة محمد فؤاد تخطف التريند.. كيف ظهرت وماذا قالت عن والدها؟

"هيتجوزوا رسمي".. صور لـ جورجينا ورونالدو تثير الجدل على السوشيال

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ