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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

استقرار سعر أرخص سيارة "زيرو" من ميتسوبيشي .. اعرف بكام ؟

ميتسوبيشي اتراج 2024
ميتسوبيشي اتراج 2024

تشهد قائمة سيارات شركة ميتسوبيشي اليابانية، حالة من الثبات السعرى عن جميع طرازاتها المطروحة محليًا، ومنها النسخة اتراج موديل 2024، والتي تعد هي ارخص سيارة تعمل شعار العلامة التجارية اليابانية في مصر.

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تعرف على مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج 2024 واسعارها الرسمية بالسوق المصري خلال السطور التالية 

ميتسوبيشي اتراج 2024

وتنتمي السيارة ميتسوبيشي اتراج 2024 إلى عائلة السيدان، حيث تظهر السيارة بحقيبة تخزين خلفية متوسطة الحجم، مع ابعاد خارجية بلغت 4305 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1670 مم و1515 مم للارتفاع الكلي.

ميتسوبيشي اتراج 2024

وتأتي السيارة ميتسوبيشي اتراج 2024 بمصابيح حادة الشكل، و4 ابواب، مع شبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، بالاضافة إلى جنوط، وقفل مركزي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

ميتسوبيشي اتراج 2024

وتضم السيارة ميتسوبيشي اتراج 2024 بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة باور، مكيف هواء، وسائد هوائية ثنائية بالناحية الأمامية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

ميتسوبيشي اتراج 2024

وتعمل السيارة ميتسوبيشي اتراج 2024 بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 CC، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 76 حصان و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك طراز CVT.

 

السعر الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اتراج 2024

 

استقرت الاسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اتراج 2024 عند 915,000 جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة من هذه النسخة داخل السوق المصري.

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