سيارة عائلية 7 راكب "أوتوماتيك" بحالة الزيرو .. بدون أوفر برايس

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر واحدة من اشهر السيارات العائلية المقدمة بالسوق المصري ضمن موديلات 2024، وذلك عن فئة الـ 7مقاعد، وتقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات الأولى MIDLINE والثانية HL.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2024 للبيع على الانترنت، بحالة الزيرو وبنفس السعر الرسمي لهذه النسخة، ويعني ذلك انخفاض الأوفر برايس أو بداية اختفائة تمامًا عن بعض الطرازات، بعد أن وصلت هذه القيمة الـ"غير رسمية" إلى حاجز يتخطى الـ 200 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024

وتأتي السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بمفهوم الفبريكا بالكامل، مع انتمائها للفئة عالية التجهيزات، حيث تضم السيارة مثبت سرعة، شاشة ملونة تعمل باللمس 7 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، قفل مركزي، مرايات جانبية ضم.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024

وتحتوي ميتسوبيشي اكسابندر على كاميرا خلفية، حساسات ركن، انذار، زجاج خلفي مظلل، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مقصورة تتسع لـ 7 مقاعد، جنوط، نظام مانع السرقة، ريموت تحكم، مكيف هواء مع مخارج خلفية، وسائد هوائية للحماية وانظمة فرامل.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر بقدرات فنية تتضمن ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، قوة إجمالية للمحرك 104 حصان، سعة 1500 سي سي، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة.

ميتسوبيشي اكسابندر 2024

سعر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة قدرها مليون و500 ألف جنيه بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى الـ 500 كم، مع العلم أن قيمة تلك النسخة توازي السعر الرسمي، ويعني ذلك بداية جديدة لانخفاض الاوفر برايس أو اختفاءه.