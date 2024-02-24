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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميتسوبيشي لانسر 2003 أوتوماتيك بأفضل سعر .. صور

ميتسوبيشي لانسر 2003
ميتسوبيشي لانسر 2003

ظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2003، للبيع على صفحات الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 200 ألف كيلومترًا، بالاضافة إلى احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل، وحديثات خارجية، ولعل من ابرز مميزات هذه النسخة هي اعتمادها على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

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وبالاضافة إلى سمعة السيارة الطيبة، نسبة إلى انتمائها للصانع الياباني، صاحب الشعبية الكبيرة ناحية الاعتمادية وقلة الاعطال وسهولة الصيانة وتوافر قطع الغيار، وتضم السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عدد من التجهيزات منها مكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة.

ميتسوبيشي لانسر 2003 

وتضم السيارة مرايات جانبية كهربائية، فرش جلد، نوافذ كهربائية التحكم بالناحية الأمامية والخلفية، جنوط رياضية، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي وعدد 4 مكبرات، بالاضافة إلى اضاءة داخلية، وجنوط رياضية، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، وطلاء خارجي باللون الفضي، وتصميم السيدان الشهير.

ميتسوبيشي لانسر 2003 

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي لانسر 2003 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي، مع عدد 4 ابواب، ومساحة تخزين خلفية تتسع للعديد من الاغراض، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة، ومقاعد مغطاة بالجلد.

ميتسوبيشي لانسر 2003 

سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر 2003 

 

تباع السيارة ميتسوبيشي لانسر 2003 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت بسعر يبلغ 330 ألف جنيه.

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