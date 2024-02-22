5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني.. أشهرها MG وشيري

يحتوي السوق المصري على باقة من السيارات الصينية، والتي اثبتت تواجد كبير محليًا وعالميًا ايضا، وتتنوع تلك الطرازات سواء من ناحية العلامات التجارية، أوالتجهيزات الفنية والتقنية، وايضا عنصر التصميم الخارجي، مثل فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني، بالاضافة إلى عرض احدث الاسعار وابرز المواصفات الفنية.

سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

1 - شيري تيجو3

تعتمد السيارة على ناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، متصل بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل لـ 180كم/ساعة.

اسعار السيارة شيري تيجو3 موديل 2024

تقدم السيارة من خلال فئة واحدة كاملة التجهيزات وبسعر يبلغ 955,000 جنيه.

سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

2 - شيري تيجو7

تأتي السيارة شيري تيجو 7 بمحرك 1500 CC تيربو، مع قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 نقلات، بالاضافة إلى تقنية الدفع الأمامي، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

اسعار السيارة شيري تيجو7 موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 1,125,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,185,000 جنيه.

سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

3- ام جي ZS

تحتاج السيارة 10.9 ثانية فقط وصولاً من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات، 1500 CC، مع قوة إجمالية قدرها 119 حصان و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكي الاداء 4 غيار.

اسعار السيارة ام جي ZS موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 1,150,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,175,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,200,000 جنيه.

سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

4 - ام جي RX5 PLUS

تأتي السيارة بمحرك تيربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 171 حصانا، وعزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، وبتقنية الدفع الأمامي، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كم/ساعة.

اسعار السيارة ام جي RX5 PLUS موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 1,700,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,760,000 جنيه.

سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

5- جيتور X70

يصل زمن التسارع للسيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في 10 ثواني، حيث تضم محرك سعة 1500 CC "تيربو" 4 سلندر، بقوة إجمالية 147 حصان، وعزم الدوران 210 نويتن متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات.

اسعار السيارة جيتور X70 موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 1,259,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,349,000 جنيه.