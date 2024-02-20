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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لسيارات ميتسوبيشي في مصر .. صور

أسعار ميتسوبيشي
أسعار ميتسوبيشي

شهدت أسعار سيارات ميتسوبيشي المطروحة في السوق المصري،ويادة سعرية جديدة خلال الايام القليلة الماضية، شملت جميع الاصدارات المطروحة محليًا، ومنها النسخة اكسابندر 2024 والتي تنتمي للفئة العائلية حيث ارتفعت بقيمة قدرها 220 ألف جنيه.

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وارتفعت ايضا اسعار السيارة ميتسوبيشي ميراج والتي تعد الارخص سعرًا بين جميع طرازات العلامة التجارية في مصر، حيث شهدت زيادة بلغت 175 ألف جنيه، بالاضافة إلى زيادة سعرية بلغت نفس القيمة للنسخة ميراج موديل 2024.

 

وجاءت السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام، ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، بزيادة إجمالية بلغت 250 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، لتبدأ من مليون و675 ألف جنيه.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة لسيارات ميتسوبيشي المقدمة بالسوق المصري، بعد زيادات فبراير الجديدة 

 الاسعار الرسمية الجديدة لسيارات ميتسوبيشي

1 – ميتسوبيشي اكسابندر 

 

تستخدم السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 104 حصانا وعزم اقصى للدوران 141 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل

 

وتعمل السيارة بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يقدر بـ 13.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، كما زودت بوسائد هوائية للحماية، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، كاميرا خلفية، مصابيح ضباب، جنوط رياضية، شاشة ملونة تعمل باللمس.

 

وتأتي السيارة  ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 بمقود حركة متعدد الوظائف، مكيف هواء، زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة"، ريموت تحكم، انذار، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، نظام صوتي ترفيهي، فرامل ABS وEBD.

 

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 

 

الفئة الأولى ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 بسعر مليون و440 ألف جنيه بدلاً من مليون و220 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 بسعر مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و280 ألف جنيه.

 الاسعار الرسمية الجديدة لسيارات ميتسوبيشي

2 – ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 

 

تضم السيارة نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية للحماية بعدد 2 AIRBAGS، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، واقل سرعات أوتوماتيك، ومحرك 1200 سي سي 3 سلندر، بقوة 76 حصان، و100 نيوتن متر.

 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اتراج 2024

 

تقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ 915 ألف جنيه بدلاً من 740 ألف جنيه.

 الاسعار الرسمية الجديدة لسيارات ميتسوبيشي

3 - ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

 

زودت السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 بمحرك سعة 1200 سي سي، 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات، يمكنه إنتاج 100 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وقوة إجمالية قدرها 76 حصانا، مع منظومة الدفع الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيك.

 

وتضم السيارة فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية الأمامية والتي تضم عدد 2 AIRBAGS، و مكيف هواء يدوي، شاشة ملونة تعمل باللمس، نظام صوتي ترفيهي، مرياات جانبية كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

 

الأسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

 

يبلغ سعر السيارة الرسمي نحو 930 ألف جنيه بدلاً من 755 ألف جنيه.

 الاسعار الرسمية الجديدة لسيارات ميتسوبيشي

4 – ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

 

تأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 150 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار "دفع أمامي"، بينما يقدر استهلاك السيارة من الوقود بنسبة بلغت 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

الأسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

 

أول فئة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و675 ألف جنيه بدلاً من مليون و425 ألف جنيه.

ثاني فئة الفئة الثانية ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و740 ألف جنيه بدلاً من مليون و490 ألف جنيه.

ثالث فئة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و800 ألف جنيه بدلاً من مليون و550 ألف جنيه.

رابع فئة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و870 ألف جنيه بدلاً من مليون و620 ألف جنيه.

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