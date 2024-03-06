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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سيارات شيفروليه النقل بالأوفر برايس الجديد

أسعار سيارات شيفروليه
أسعار سيارات شيفروليه النقل بالأوفر برايس الجديد

يوجد بسوق السيارات المصري الكثير من إصدارات شركة شيفروليه للسيارات، والتي يقبل عليها المواطنون لتساعدهم علي التنقل والعمل وجلب المال ، وتوافره تلك الطرازات الجديدة موديل 2024 بالسوق المصري لتلبية رغبة المواطنين في الحصول عليها .

 

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-  شيفروليه موف الفان موديل 2024 :

أسعار سيارات شيفروليه النقل بالأوفر برايس الجديد

تحصل سيارة  شيفروليه موف الفان علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، ومدعومة بعلبة تروس مانيوال ، وتنتج قوة 85 حصان، ويصل عزم دورانها الي 108 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 45 لتر .

الفئة الأولي من سيارة  شيفروليه موف الفان موديل 2024 تباع بسعر 395 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة  شيفروليه موف الفان موديل 2024 تتوافر بسعر 466 ألف جنيه ، بدون زيادات .

-  شيفروليه الجامبو موديل 2024 :

أسعار سيارات شيفروليه النقل بالأوفر برايس الجديد

يصل سعه خزان وقود سيارة  شيفروليه الجامبو موديل 2024 الي 75 لتر ، وتحتاج الي 17.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 120 كم/ساعة ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 2000 سي سي ، وتنتج قوة 80 حصان، وعزم دوران 175 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة  شيفروليه الجامبو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 356 ألف جنيه، بدلا من مليون و 241 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 115 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  شيفروليه الجامبو موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 487 ألف جنيه، بدلا من مليون و 338 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 148 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  شيفروليه الجامبو موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 463 ألف جنيه، بدلا من مليون و 352 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 111 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة  شيفروليه الجامبو موديل 2024 سعرها مليون و 573 ألف جنيه، بدلا من مليون و 430 ألف جنيه، زيادة تصل الي 1 43 ألف جنيه .

- شيفروليه الدبابة موديل 2024 :

أسعار سيارات شيفروليه النقل بالأوفر برايس الجديد

تنقل قوة شيفروليه الدبابة موديل 2024 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها عزم دوران يصل الي 176 نيوتن/متر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 2500 سي سي ، يخرج قوة 79 حصان .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 تباع بسعر مليون و 7 ألاف جنيه، بدلا من 941 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 66 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 10 ألاف جنيه، بدلا من 943 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 66 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 17 ألف جنيه، بدلا من 958 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 58 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 94 ألف جنيه، بدلا من مليون و 22 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 72 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 101 ألف جنيه، بدلا من مليون و 37 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 64 ألف جنيه .

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