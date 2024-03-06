يوجد بسوق السيارات المصري الكثير من إصدارات شركة شيفروليه للسيارات، والتي يقبل عليها المواطنون لتساعدهم علي التنقل والعمل وجلب المال ، وتوافره تلك الطرازات الجديدة موديل 2024 بالسوق المصري لتلبية رغبة المواطنين في الحصول عليها .

- شيفروليه موف الفان موديل 2024 :

أسعار سيارات شيفروليه النقل بالأوفر برايس الجديد

تحصل سيارة شيفروليه موف الفان علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، ومدعومة بعلبة تروس مانيوال ، وتنتج قوة 85 حصان، ويصل عزم دورانها الي 108 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 45 لتر .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه موف الفان موديل 2024 تباع بسعر 395 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه موف الفان موديل 2024 تتوافر بسعر 466 ألف جنيه ، بدون زيادات .

- شيفروليه الجامبو موديل 2024 :

أسعار سيارات شيفروليه النقل بالأوفر برايس الجديد

يصل سعه خزان وقود سيارة شيفروليه الجامبو موديل 2024 الي 75 لتر ، وتحتاج الي 17.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 120 كم/ساعة ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 2000 سي سي ، وتنتج قوة 80 حصان، وعزم دوران 175 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه الجامبو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 356 ألف جنيه، بدلا من مليون و 241 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 115 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه الجامبو موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 487 ألف جنيه، بدلا من مليون و 338 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 148 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه الجامبو موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 463 ألف جنيه، بدلا من مليون و 352 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 111 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة شيفروليه الجامبو موديل 2024 سعرها مليون و 573 ألف جنيه، بدلا من مليون و 430 ألف جنيه، زيادة تصل الي 1 43 ألف جنيه .

- شيفروليه الدبابة موديل 2024 :

أسعار سيارات شيفروليه النقل بالأوفر برايس الجديد

تنقل قوة شيفروليه الدبابة موديل 2024 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها عزم دوران يصل الي 176 نيوتن/متر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 2500 سي سي ، يخرج قوة 79 حصان .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 تباع بسعر مليون و 7 ألاف جنيه، بدلا من 941 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 66 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 10 ألاف جنيه، بدلا من 943 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 66 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 17 ألف جنيه، بدلا من 958 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 58 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 94 ألف جنيه، بدلا من مليون و 22 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 72 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 101 ألف جنيه، بدلا من مليون و 37 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 64 ألف جنيه .