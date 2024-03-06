تويوتا فورتشنر 2024 تباع بالأوفر برايس الجديد

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس علي أسعار السيارات الجديدة ، مما جعل هناك اقبال من المواطنين علي شراء السيارات الجديدة لما تحمله من تكنولوجيات متطورة .

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس

- أبعاد تويوتا فورتشنر الجديدة :

تأتي سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بسوق السيارات المصري بطول 4795 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1835 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2745 لتر .

- سعه محرك تويوتا فورتشنر موديل 2024 :

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس

خزان وقود سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 يصل سعته الي 80 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 376 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 4000 سي سي ، وتنتج قوة تصل الي 234 حصان .

- أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس :

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 تتوافر بسعر 3 مليون جنيه، ويصل سعر الفئة الثانية الي 3 مليون و 300 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها بعد الانخفاضات الي 3 مليون و 500 ألف جنيه .