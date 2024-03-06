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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا فورتشنر 2024 تباع بالأوفر برايس الجديد

أسعار تويوتا فورتشنر
أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024 الجديدة بعد انخفاض الأوفر بر

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس علي أسعار السيارات الجديدة ، مما جعل هناك اقبال من المواطنين علي شراء السيارات الجديدة لما تحمله من تكنولوجيات متطورة .

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس

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- أبعاد تويوتا فورتشنر الجديدة :

تأتي سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بسوق السيارات المصري بطول 4795 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1835 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2745 لتر .

- سعه محرك تويوتا فورتشنر موديل 2024 :

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس

خزان وقود سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 يصل سعته الي 80 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 376 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 4000 سي سي ، وتنتج قوة تصل الي 234 حصان .

- أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس :

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024 الجديدة بعد انخفاض الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 تتوافر بسعر 3 مليون جنيه، ويصل سعر الفئة الثانية الي 3 مليون و 300 ألف جنيه، والفئة الثالثة يصل سعرها بعد الانخفاضات الي 3 مليون و 500 ألف جنيه .

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