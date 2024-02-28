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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات مستعملة بـ 100 ألف جنيه بحالة جيدة

سيارات مستعملة بـ
سيارات مستعملة بـ 100 ألف جنيه بحالة جيدة

يمتلئ سوق السيارات المصري بالكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يحتاج اليها المواطنين لتساعدهم علي التنقل والذهاب الي اعاملهم، وجاءه تلك السيارات بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

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سعر أرخص سيارات فولكس فاجن في مصر

- فولكس فاجن جولف موديل 1977 :

سيارات مستعملة بـ 100 ألف جنيه بحالة جيدة

تحصل سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1977 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1977 في سوق السيارات المصري يصل الي 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- لادا ٢١٠٥ موديل 1994 :

سيارات مستعملة بـ 100 ألف جنيه بحالة جيدة

تمكنت لادا ٢١٠٥ موديل 1994 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، بفضل امتلاكها لمحرك سعه 2000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

يبلغ سعر سيارة لادا ٢١٠٥ موديل 1994 في سوق السيارات المصري 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

- سوزوكي ماروتي موديل 1999 :

سيارات مستعملة بـ 100 ألف جنيه بحالة جيدة

تنقل قوة سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1999 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 800 سي سي ، وتمكنت سوزوكي ماروتي من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

تتوافر سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1999 بسوق المستعمل المصري بسعر 85 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

- سكودا فليشيا موديل 1997 :

سيارات مستعملة بـ 100 ألف جنيه بحالة جيدة

سكودا فليشيا موديل 1997 تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك ، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

تأتي سيارة سكودا فليشيا موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة ، وقوة محركها .

- فيات شاهين موديل 2002 :

سيارات مستعملة بـ 100 ألف جنيه بحالة جيدة

تعرض فيات شاهين موديل 2002 للبيع بالسوق المصري باللون الأبيض، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

تتواجد فيات شاهين موديل 2002 بسوق السيارات المصري بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة ، وقوة محركها .

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