يمتلئ سوق السيارات المصري بالكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يحتاج اليها المواطنين لتساعدهم علي التنقل والذهاب الي اعاملهم، وجاءه تلك السيارات بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

- فولكس فاجن جولف موديل 1977 :

سيارات مستعملة بـ 100 ألف جنيه بحالة جيدة

تحصل سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1977 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1977 في سوق السيارات المصري يصل الي 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- لادا ٢١٠٥ موديل 1994 :

سيارات مستعملة بـ 100 ألف جنيه بحالة جيدة

تمكنت لادا ٢١٠٥ موديل 1994 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، بفضل امتلاكها لمحرك سعه 2000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

يبلغ سعر سيارة لادا ٢١٠٥ موديل 1994 في سوق السيارات المصري 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

- سوزوكي ماروتي موديل 1999 :

سيارات مستعملة بـ 100 ألف جنيه بحالة جيدة

تنقل قوة سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1999 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 800 سي سي ، وتمكنت سوزوكي ماروتي من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

تتوافر سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1999 بسوق المستعمل المصري بسعر 85 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

- سكودا فليشيا موديل 1997 :

سيارات مستعملة بـ 100 ألف جنيه بحالة جيدة

سكودا فليشيا موديل 1997 تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك ، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

تأتي سيارة سكودا فليشيا موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة ، وقوة محركها .

- فيات شاهين موديل 2002 :

سيارات مستعملة بـ 100 ألف جنيه بحالة جيدة

تعرض فيات شاهين موديل 2002 للبيع بالسوق المصري باللون الأبيض، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

تتواجد فيات شاهين موديل 2002 بسوق السيارات المصري بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة ، وقوة محركها .